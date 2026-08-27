Michael Jackson w najbardziej rockowym wydaniu. Fakty o albumie "Bad" | Jak dziś rockuje?

Gdy pod koniec 1982 roku Michael Jackson wydał swój szósty album studyjny, zatytułowany Thriller, można stwierdzić, że świat muzyki pop, ale nie tylko, zmienił się na zawsze. Prezentujące różne brzmienie, z naciskiem na tak cenione w tym czasie funk, R&B, disco, synth pop i w jakimś wymiarze także rock, wydawnictwo spotkało się w ogromnym uznaniem krytyków, zapracowało sobie także na miano najlepiej sprzedającego się albumu 1983 roku i jak już dziś wiemy, jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych projektów w historii muzyki.

Po wydaniu Thrillera Jackson znalazł się na świeczniku, a media zaczęły śledzić każdy jego krok, plotkując o romansach, ekscentrycznym zachowaniu, wspaniałych widowiskach - w 1983 roku Michael po raz pierwszy zaprezentował światu "Moonwalk". Artysta i jego muzyka stały się światowym, popkulturowym fenomenem - do sklepów trafiały wzorowane na nim lalki, on sam zdobywał kolejne branżowe statuetki, zaczął także wydawać kolejne kompilacje największych przebojów, a do tego nawiązał współpracę z Pepsi. Niestety, w trakcie nagrań filmu reklamowego, Michael uległ wypadkowi - używana na planie pirotechnika zajęła jego włosy, powodując oparzenia drugiego stopnia fragmentów tej części ciała i twarzy muzyka, które pokryły się bliznami. To wtedy Michael zaczął poddawać się kolejnym operacjom plastycznym, które miały ukryć skutki zdarzenia, uzależnił się także od środków przeciwbólowych.

Jackson wciąż jednak działał, wyruszył w trasę ze swoimi braćmi, był jednym z wiodących artystów, biorących udział w nagraniach charytatywnego singla We Are the World. Mniej więcej w tym czasie muzyk zaczął także współpracować z Paulem McCartneyem, aż w końcu stał się właścicielem większości praw do twórczości The Beatles. Media wciąż rozpisywały się o Jacksonie, wskazując na... zmieniający się kolor jego skóry! Ta mniej więcej od 1983 roku zaczęła stawać się coraz jaśniejsza - Michaelowi zarzucano, że ten poddaje się zabiegom wybielania skóry, jego osobisty dermatolog dementował te pogłoski ogłaszając, że muzyk zmaga się z bielactwem.

Rockowe teledyski, wyreżyserowane przez słynnych filmowców

Droga do stania się tym "Złym"

Dywagacje na temat wyglądu Jacksona, kolejnych operacji plastycznych, jakim miał się rzekomo poddawać, plotki odnośnie jego życia prywatnego, faktu, jakoby spał w komorze hiperbarycznej, aby powstrzymać proces starzenia się, do tego przechadzanie się po Hollywood z szympansem, aż w końcu dołączenie przez muzyka do świadków Jehowy. Media miały o czym pisać.

W tle tego wszystkiego już na początku 1985 roku muzyk rozpoczął prace nad nową muzyką, ponownie zapraszając do współpracy w roli producenta Quicy Jonesa. Michael miał określoną wizję - muzycznie chciał iść w mocniejszym kierunku, widział, co się dzieje na scenie, która była coraz bardziej opanowana przez brzmienie heavy metalowe, hard rockowe i glam metalowe. Większość materiału na siódme wydawnictwo Jacksona powstało w Encino. Muzyk i jego ekipa nie ograniczali się, pozostając otwarci na nowinki technologiczne, nowe techniki produkcji czy brzmienie syntezatorów. W trakcie sesji nagraniowych Michael napisał około sześćdziesiąt piosenek, chciał nagrać i wydać połowę na trzy-płytowym wydawnictwie, jednak Jones zasugerował mu, by spróbował ograniczyć się do dziesięciu tych absolutnie najlepszych, a Michael w końcu na to przystał.

Wydanie "Bad"

Następca Thrillera był jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów dekady lat 80., oczekiwania wobec tego projektu były ogromne. W końcu 31 sierpnia 1987 roku Michael wydał swoje siódme wydawnictwo, zatytułowane Bad. Muzycznie zdecydowanie cięższy, bardziej osobisty tekstowo, stał się natychmiastowych hitem na całym świecie. W pierwszym tygodniu po premierze płyta sprzedała się w liczbie 7 milionów egzemplarzy, zadebiutowała na szczycie amerykańskiego Billboardu, stała się także najlepiej i najszybciej sprzedającym się albumem 1987 roku. Michael dał światu kolejne legendarne wydawnictwo, które promował do 1989 roku aż dziesięcioma singlami!

W ramach promocji Bad Jackson wyruszył w swoją pierwszą solową trasę koncertową. "Bad Tour" zarobiła 125 milionów dolarów, co czyni ją najbardziej dochodową trasą koncertową artysty solowego lat 80. Jakie ciekawostki skrywa ten legendarny muzyczny projekt? Sprawdź w galerii: