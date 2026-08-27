20 lat temu David Gilmour zagrał kultowy koncert w Gdańsku. Zapis występu trafi za darmo na YouTube - kiedy oglądać?

Jest w historii muzyki co najmniej kilka legendarnych zespołów, które, z wielu różnych względów, nigdy nie zagrały w Polsce. Do grona takich formacji należy Pink Floyd. Legenda brytyjskiego rocka nigdy nad Wisłę nie dotarła, tak jeszcze z Rogerem Watersem w składzie, jak i w czasach, kiedy to na jej czele stał już David Gilmour.

Słynny gitarzysta i wokalista z pierwszą wizytą w naszym kraju również się nie spieszył. Po raz pierwszy Gilmour wystąpił w Polsce dopiero 26 sierpnia 2006 roku, a więc dokładnie dwie dekady temu. Pokaz ten, który odbył się w gdańskiej Stoczni, był z wielu względów historyczny.

David Gilmour o powrocie Pink Floyd!

Słynny występ Davida Gilmoura w Gdańsku

Gilmour zawitał do Polski późnym latem 2006 roku w ramach trasy, promującej album On an Island. Pokaz w Gdańsku z wielu względów jest szczególny. Został on zaplanowany jako wieńczący tournée, do tego miał być formą świętowania 50-lecia NSZZ "Solidarność". Płyta On an Island wybrzmiała na nim w całości, do tego muzyk wykonał, pierwszy raz od 4 lata, słynne A Great Day for Freedom z repertuaru Pink Floyd. Na koncercie artyście towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Zbigniewa Preisnera, a w roli gościa specjalnego pojawił się na nim pianista Leszek Możdżer. W Gdańsku pojawił się także Richard Wright, czyli słynny klawiszowiec Pink Floyd.

Występ został zarejestrowany, a następnie wydany, tak na CD, jak i na DVD, 22 września 2008 roku. Co ciekawe, jest to ostatnie wydawnictwo, na którym zagrał Wrighta, który zmarł 15 września, a więc na tydzień przed premierą.

Nadchodzi koncertowa gratka dla fanów Davida Gilmoura!

W środę 26 sierpnia minęło dokładnie 20 lat od słynnego koncertu. Z tej okazji artysta postanowił przygotować dla swoich fanów i fanek - nie tylko z Polski - prawdziwą niespodziankę!

Już w najbliższą niedzielę, tj. 30 sierpnia, na oficjalnym kanale Davida Gilmoura w serwisie YouTube miejsce będzie miała emisja całego legendarnego koncertu artysty w Gdańsku! Oznacza to, że występ będzie można obejrzeć zupełnie za darmo! Pokaz został zaplanowany na godzinę 18:00 czasu polskiego.

Już teraz można się zapisać na premierę koncertu - link znajdziesz poniżej:

David Gilmour i jego pięć ulubionych utworów Pink Floyd: