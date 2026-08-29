Oto najlepsi perkusiści w historii rocka według sztucznej inteligencji. Jacy muzycy znaleźli się w TOP10?
W sercu każdej rockowej kompozycji leży niezastąpiony element, a mianowicie perkusja. To nie tylko instrument, który nadaje rytm, ale jest też bijącym sercem utworu. Perkusista to architekt groove'u, pulsator emocji i siła napędowa, bez której muzyka rockowa by po prostu nie istniała.
Na przestrzeni lat pojawiło się mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych perkusistów w historii rocka. Każde tego typu zestawienie wzbudza sporo emocji wśród słuchaczy. Nie da się bowiem stworzyć "jedynego słusznego" zestawienie, które zadowoliłoby od A do Z każdego melomana. Gusta są przecież różne.
i. Jeśli ktoś zadałby pytanie: kto jest najlepszym perkusistą rockowym wszech czasów, to otrzymałby różne odpowiedzi. Jedni wskazaliby na Johna Bonhama z Led Zeppelin, inni wytypowaliby Neila Pearta z kanadyjskiego Rush, a jeszcze ktoś inny uznałby, że to miano należy się Stewartowi Copelandowi z nieodżałowanego The Police.
A co uważa sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł Chat GPT. Jest to narzędzie, które w dzisiejszym świecie odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. W końcu korzystamy z niego bardzo chętnie na co dzień. Jesteśmy przekonani, że ranking najlepszych rockowych perkusistów wszech czasów sygnowany przez AI zachęci czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie.
– Starałem się uwzględnić perkusistów, którzy mieli największy wpływ na rozwój i brzmienie muzyki rockowej, wykluczając jednocześnie te zespoły, które jednoznacznie klasyfikowane są jako metalowe – przyznał otwarcie ChatGPT.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, poniżej prezentujemy miejsca 11-20. Oto one:
- 20. Tommy Lee (Mötley Crüe)
- 19. Steve Smith (Journey)
- 18. Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters)
- 17. Ian Paice (Deep Purple)
- 16. Carter Beauford (Dave Matthews Band)
- 15. Mike Portnoy (Dream Theater)
- 14. Nick Mason (Pink Floyd)
- 13. Bill Bruford (Yes, King Crimson)
- 12. Jeff Porcaro (Toto)
- 11. Ringo Starr (The Beatles)
A jacy perkusiści znaleźli się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie czołową dziesiątkę wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.