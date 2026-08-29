Niesamowita metamorfoza przeboju Depeche Mode. Brzmi jak z produkcji Quincy’ego Jonesa!

Redakcja Eska ROCK
2026-08-29 5:13

Kultowy utwór Depeche Mode, „Only When I Lose Myself”, zyskał nowe brzmienie dzięki Nouvelle Vague. Zespół przekształcił go w jazzową aranżację z lat 60., przypominającą produkcje Quincy’ego Jonesa, z udziałem instrumentów dętych. Mélanie Pain wykonuje singiel promujący album „A Date with Depeche Mode”, który ukaże się 30 października.

Portret wokalistki Mélanie Pain na tle jasnego nieba. O nowym projekcie Nouvelle Vague przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Klasyk Depeche Mode w zaskakującej odsłonie

Zespół Nouvelle Vague po raz kolejny sięga po kultowy utwór i nadaje mu zupełnie nowe brzmienie. Tym razem na warsztat trafiła piosenka „Only When I Lose Myself”, jeden z najmocniejszych singli z późniejszego okresu twórczości Depeche Mode. Fani oryginału z 1998 roku doskonale znają jego emocjonalną głębię i charakterystyczną intensywność. W nowej wersji za mikrofonem stanęła Mélanie Pain, wokalistka związana z projektem od samego początku i jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych głosów. Największym zaskoczeniem jest jednak aranżacja, która przenosi słuchaczy w zupełnie inny muzyczny świat.

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Brzmienie jak z produkcji Quincy’ego Jonesa

Twórcy postawili na zdecydowanie jazzowy klimat, opierając całą kompozycję na instrumentach dętych. Aranżacja przywołuje na myśl wielkie orkiestrowe produkcje, za które w latach 60. odpowiadał legendarny Quincy Jones. To niezwykłe połączenie stylistyk robi ogromne wrażenie. Na styku brytyjskiej nowej fali i amerykańskiego jazzu utwór zyskuje nieoczekiwane, pełne światła życie. To dowód na to, że muzyczne eksperymenty wciąż mogą przynosić spektakularne efekty, odkrywając klasyki na nowo.

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Utwór „Only When I Lose Myself” w wykonaniu Mélanie Pain to już trzeci singiel zapowiadający nadchodzący album grupy. Płyta zatytułowana „A Date with Depeche Mode” ukaże się 30 października. Wydawnictwo zostanie opublikowane nakładem Kwaidan Records / [PIAS] Recordings France i, jak sugeruje tytuł, w całości będzie poświęcone twórczości kultowego brytyjskiego zespołu. Fani mogą już zacierać ręce.

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