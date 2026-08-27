QUIZ. Dopasuj muzyka do odpowiedniego grunge'owego zespołu

Kiedy na przełomie lat 80. i 90. światowa scena muzyczna zaczęła dusić się od nadmiaru lakieru do włosów i przerysowanego blichtru glam metalu, odpowiedź przyszła z Seattle. To tam właśnie narodził się grunge. Nie da się ukryć, że ten surowy i autentyczny nurt zmienił bieg historii. Jego najważniejszymi przedstawicielami okazały się cztery grupy: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains oraz Soundgarden.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Nirvana, bez dwóch zdań, była twarzą tej rewolucji. Dzięki zmysłowi kompozytorskiemu Kurta Cobaina, grunge przebił się do mainstreamu. Przełomem okazał się Nevermind, drugi studyjny album zespołu, który zepchnął ze szczytu list przebojów Michaela Jacksona, a utwór Smells Like Teen Spirit stał się hymnem pokolenia X.

Pearl Jam przyniósł brzmienie zakorzenione w klasycznym rocku z lat siedemdziesiątych. Ich debiut – Ten – to prawdziwa kopalnia hitów (Jeremy czy Alive). Zespół, prowadzony przez charyzmatycznego Eddiego Veddera, zasłynął z bezkompromisowości, co wzmocniło ich kultowy status.

Soundgarden był z tej czwórki najbardziej techniczny. Głos Chrisa Cornella w połączeniu z psychodelicznymi riffami Kima Thayila tworzył mieszankę dosłownie wybuchową, która zapewniła im w końcu sukces (album Superunknown z 1994 to dziś klasyka rocka).

Alice in Chains dopełniało zestawienie swoim ciężkim, niemal metalowym brzmieniem i charakterystycznymi harmoniami wokalnymi Layne’a Staleya oraz Jerry’ego Cantrella. Muzycy zaprezentowali mroczną i przejmującą stronę grunge'u.

W tych zespołach, na przestrzeni tych wszystkich lat, dochodziło do roszad personalnych. Czas więc teraz sprawdzić, czy dobrze znacie historie grunge'owych grup.

Zadanie jest proste: my podajemy imię i nazwisko muzyka, a Wy musicie je dopasować do odpowiedniego zespołu. Żeby jednak nie było tak łatwo, nie pytamy o te najbardziej oczywiste postaci, jak Kurt Cobain, Eddie Vedder, Jerry Cantrell czy Chris Cornell. Quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Miłośnicy grunge'u nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

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