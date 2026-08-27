Ten numer stworzył Dave’a Mustaine’a jako frontmana! Lider Megadeth o przełomowym momencie kariery

W 1983 roku gitarzysta Dave Mustaine, który został wyrzucony ze składu Metalliki, założył swój zespół, Megadeth. Grupa oficjalnie zadebiutowała w 1985 za sprawą albumu Killing Is My Business... and Business Is Good!. Rok później zespół wypuścił płytę, która sporo namieszała w świecie ciężkich brzmień.

Na Peace Sells... but Who's Buying? znalazł się m.in. utwór Peace Sells, który odniósł spory sukces. Mówimy w końcu o jednym z najbardziej charakterystycznych numerów w dorobku tej amerykańskiej formacji. Kompozycja, z charakterystycznym motywem basowym Davida Ellefsona, została wykorzystana przez MTV jako podkład muzyczny dla programu MTV News.

Ostatnio Mustaine, w wywiadzie przeprowadzonym w trakcie Mystic Festivalu w Gdańsku, został zapytany o to, czy Peace Sells był dla niego "punktem zwrotnym" w karierze?

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Wtedy tego nie czułem… Nie czułem tego przez długi czas. Kiedy pisałem tę piosenkę, wiedziałem tylko, że środkowa część jest pierwszą tak melodyjną rzeczą, jaką stworzyłem. Wszystko inne, co robiliśmy, było niezwykle agresywne. W przypadku "Peace Sells" tempo było wolniejsze, riff był wolniejszy, a do tego doszedł sarkazm w tekście – te pytania: "Co masz na myśli?". To był moment, w którym moja tożsamość jako lidera, wokalisty i tekściarza zaczęła nabierać dla mnie naprawdę wyraźnych kształtów – powiedział Mustaine.

Warto też wspomnieć, że lider Megadeth wskazał Peace Sells na liście swoich ulubionych utworów grupy. W tym zestawieniu znalazły się także: Symphony of Destruction oraz Holy Wars… The Punishment Due.

– "Symphony" i "Holy Wars" ze względu na przekaz w tekstach mówiący o tym, że musimy trzymać się razem. Z kolei "Peace Sells" dlatego, że to jedna z tych piosenek, które pokazują błyskotliwość, sarkazm oraz pragnienie fanów metalu, by żyć lepiej. Kiedy śpiewają "I'll be the first in line", oznacza to, że oni również chcą od życia czegoś lepszego – wyjaśnił lider Megadeth.

Megadeth ponownie zagra w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. W ramach Breakout: Hibernation Of The Nations legendarna amerykańska grupa zagra także w Polsce. Przypomnijmy, że Dave Mustaine i spółka wystąpią 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. Na jednej scenie pojawią się także Black Label Society oraz Testament. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Mustaine.

Oto ciekawostki o albumie Rust in Peace od Megadeth: