Top of the Rock w Sopocie na finał festiwalu w Operze Leśnej. Na scenie pojawi się m.in. Lady Pank

Top of the Rock w Sopocie na finał festiwalu w Operze Leśnej. Kto wystąpi na scenie?

Sopocki festiwal od lat łączy pokolenia, zestawiając na jednej scenie legendy polskiej estrady z artystami, którzy dopiero podbijają listy przebojów. Od 24 do 27 sierpnia 2026 roku w kultowej Operze Leśnej rozbrzmią największe przeboje, alternatywne dźwięki oraz potężne, rockowe gitary. To wszystko w ramach czterodniowego Top of The Top Sopot Festival 2026.

Koncerty będą startować codziennie o godzinie 19:30, a organizatorzy zadbali o to, by każdy wieczór miał swój unikalny, wyrazisty charakter. Ostatni dzień festiwalu będzie gratką dla miłośników rockowych brzmień.

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27 sierpnia 2026 w Sopocie klasyka polskiego rocka połączy się z potęgą symfonicznych brzmień. Chodzi o widowiskowy koncert pod szyldem Top of the Rock.

Na scenie zameldują się prawdziwe legendy polskiego rocka:

Lady Pank,

Perfect & Łukasz Drapała,

Małgorzata Ostrowska,

Dżem,

Tomasz Lipiński,

Arek Jakubik,

Kobranocka oraz

IRA Trio.

Muzykom towarzyszyć będzie 40-osobowa orkiestra.

Eska Rock jest patronem medialnym koncertu Top of the Rock.

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