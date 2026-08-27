Top of the Rock w Sopocie na finał festiwalu w Operze Leśnej. Na scenie pojawi się m.in. Lady Pank

Top of the Rock w Sopocie na finał festiwalu w Operze Leśnej. Kto wystąpi na scenie?
Sopocki festiwal od lat łączy pokolenia, zestawiając na jednej scenie legendy polskiej estrady z artystami, którzy dopiero podbijają listy przebojów. Od 24 do 27 sierpnia 2026 roku w kultowej Operze Leśnej rozbrzmią największe przeboje, alternatywne dźwięki oraz potężne, rockowe gitary. To wszystko w ramach czterodniowego Top of The Top Sopot Festival 2026.
Koncerty będą startować codziennie o godzinie 19:30, a organizatorzy zadbali o to, by każdy wieczór miał swój unikalny, wyrazisty charakter. Ostatni dzień festiwalu będzie gratką dla miłośników rockowych brzmień.
27 sierpnia 2026 w Sopocie klasyka polskiego rocka połączy się z potęgą symfonicznych brzmień. Chodzi o widowiskowy koncert pod szyldem Top of the Rock.
Na scenie zameldują się prawdziwe legendy polskiego rocka:
- Lady Pank,
- Perfect & Łukasz Drapała,
- Małgorzata Ostrowska,
- Dżem,
- Tomasz Lipiński,
- Arek Jakubik,
- Kobranocka oraz
- IRA Trio.
Muzykom towarzyszyć będzie 40-osobowa orkiestra.
Eska Rock jest patronem medialnym koncertu Top of the Rock.