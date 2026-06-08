Piotr Stelmach zaskoczył opolską widownię. Padły odważne słowa o Janie Borysewiczu

W trakcie ostatniego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czyli 7 czerwca 2026 roku, na scenie zaprezentowała się m.in. formacja Lady Pank. W opolskim amfiteatrze jeden z najważniejszych zespołów w historii rodzimego rocka hucznie obchodził 45-lecie swojej działalności artystycznej.

Zanim publiczność usłyszała największe hity grupy, której liderami od lat pozostają gitarzysta Jan Borysewicz oraz wokalista Janusz Panasewicz, przed widownią zaprezentował się prowadzący wydarzenie. Tego wieczoru funkcję gospodarza pełnił Piotr Stelmach, znany dziennikarz muzyczny, na co dzień związany z Radiem 357.

Wygłosił on ze sceny zdanie, które mocno zelektryzowało opolską widownię i niemal natychmiast stało się przedmiotem szerokiej dyskusji w przestrzeni internetowej.

Jan Borysewicz: Muzyka znów jest nudna. Czekam, aż ktoś zaskoczy świat | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jan Borysewicz, lider i założyciel Lady Pank, a także jeden z największych gitarzystów świata – powiedział dziennikarz.

Trudno zaprzeczyć, że wybitny zmysł kompozytorski oraz kultowe partie solowe stanowią solidną bazę, na której dorastały całe pokolenia miłośników polskiego brzmienia rockowego. Unikalny i niezwykle charakterystyczny styl gry Jana Borysewicza pozostaje absolutnie niepodrabialny.

Lady Pank w Opolu. Co zagrała grupa na jubileuszowym koncercie?

Podczas wspomnianego występu Lady Pank w Opolu publiczność miała okazję wysłuchać łącznie 17 piosenek. Zgromadzeni fani zareagowali ogromnym entuzjazmem na dźwięki największych szlagierów, takich jak Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Zostawcie Titanica czy Zawsze tam, gdzie Ty. – Tych tekstów, tych melodii już nigdy nikt nie wygumkuje – dodał Stelmach. Faktycznie, niezwykle ciężko polemizować z tak trafnym podsumowaniem.

Jubileuszowy koncert był również doskonałą okazją do złożenia podziękowań Andrzejowi Mogielnickiemu. To w końcu autor tekstów wielu kultowych przebojów zespołu Lady Pank. Warto przypomnieć, że to właśnie on współtworzył legendarną formację, która oficjalnie zainaugurowała swoją działalność w 1981 we Wrocłąwiu.

Podczas opolskiego wydarzenia Jan Borysewicz zdecydował się na bardzo osobistą refleksję. Znany gitarzysta w bezpośrednich słowach odniósł się do pełnej kontrowersji przeszłości zespołu. – Chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, żebyście nam państwo wybaczyli. W ciągu tych 45 lat byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami, ale bosą nóżką nie da się przejść przez rock'n'rolla – powiedział muzyk.

Jan Borysewicz nagrywał z wieloma gwiazdami. Te 5 albumów z udziałem lidera Lady Pank warto znać: