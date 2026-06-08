Film o Janie Borysewiczu i Lady Pank nadchodzi na Netflixa! Znamy datę premiery produkcji "Mniej obcy"

Historia skupia się na barwnym życiu charyzmatycznego muzyka, którego determinacja i ogromna miłość do dźwięków wyniosły na same szczyty krajowego rocka. Błyskawiczna kariera pociągnęła za sobą jednak bolesne konsekwencje, takie jak dramaty w rodzinie, zawirowania w życiu prywatnym, a także ciągłe spięcia z ówczesną władzą. Twórcy ukazują zmagania muzyka na niebezpiecznej krawędzi dzielącej wielki talent od skłonności do niszczenia samego siebie. W postać legendarnego gitarzysty i lidera grupy wcieli się debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz.

Jan Borysewicz: Muzyka znów jest nudna. Czekam, aż ktoś zaskoczy świat | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Choć osią narracji filmu są losy lidera Lady Pank, „Mniej obcy” to coś więcej niż klasyczna biografia muzyczna. To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić. Na tle schyłkowego PRL-u opowiadamy o muzyku, dla którego rock ’n roll był czymś więcej niż rozrywką – był wolnością, buntem i szansą na życie według własnych zasad – mówi Kristoffer Rus, reżyser i producent.

Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać – wyznaje Jan Borysewicz.

Obsada filmu "Mniej obcy" o zespole Lady Pank i dokładna data premiery

Na ekranie w członków kultowej grupy przeobrażą się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. Z kolei Patryk Pietrzak odegra rolę Andrzeja Mogielnickiego, czyli współtwórcy formatu i czołowego tekściarza. Dodatkowo w produkcji zagrają znakomici aktorzy tacy jak Kinga Preis i Ireneusz Czop. Za sterami reżyserskimi stanął Kristoffer Rus, opowieść rozpisali Joanna Kozłowska z Wiktorem Piątkowskim, zaś pieczę producencką objęło Paprika Studios. Ścieżka dźwiękowa będzie obfitować w najsłynniejsze hity Lady Pank, które od dekad kształtują gusta muzyczne kolejnych roczników słuchaczy w Polsce.

Twórcy zaprezentowali już premierowe ujęcia z planu zdjęciowego, a sama produkcja zadebiutuje na platformie Netflix dokładnie 7 października tego roku.