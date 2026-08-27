Tak zaczynał ojciec polskiego bluesa. Od The Beatles do własnej legendy

Tadeusz Nalepa, uznawany za pioniera bluesa w Polsce, od najmłodszych lat związany był z muzyką. Choć uczył się w kilku szkołach muzycznych, żadnej z nich nie ukończył, co nie przeszkodziło mu w opanowaniu gry na akordeonie, klarnecie, saksofonie i wreszcie gitarze. Pierwsze sceniczne kroki stawiał w rzeszowskim kabarecie Porfirion i lokalnych zespołach restauracyjnych. Prawdziwy przełom nadszedł w 1963 roku, gdy wraz z Mirą Kubasińską zdobył wyróżnienie na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.

Dwa lata później, w 1965 roku, założył zespół Blackout. Początkowo grupa grała covery The Beatles i The Rolling Stones, jednak szybko zaczęła tworzyć własny repertuar. Nalepa komponował muzykę do tekstów poety Bogdana Loebla, co zaowocowało longplayem "Blackout". Pod koniec 1967 roku zespół zakończył działalność, ale już miesiąc później w Warszawie narodziła się legenda - grupa Breakout, która na trwałe zapisała się w historii polskiego rocka.

Tadeusz Nalepa otrzymał własny mural

Stworzył Breakout i podbił Polskę. Te utwory zna każdy

Z zespołem Breakout Tadeusz Nalepa odniósł największe sukcesy. Przez kilkanaście lat działalności grupa nagrała aż 10 płyt, które zdefiniowały polskiego blues rocka. Albumy takie jak "Na drugim brzegu tęczy", "Blues", "Karate" czy "Ogień" stały się kamieniami milowymi gatunku, a utwory z nich pochodzące do dziś nuci cała Polska. Po rozwiązaniu formacji Nalepa nie spoczął na laurach. W 1982 roku zadebiutował jako solista i nagrał płytę z Izabelą Trojanowską.

Przełomowym momentem w jego solowej karierze był koncert "Breakout wraca do domu" w 1985 roku. W drugiej połowie lat 80. nawiązał także owocną współpracę z zespołem Dżem, z którym nagrał świetnie przyjęty album "Numero Uno". Artysta był również cenionym kompozytorem muzyki filmowej. Za ścieżkę dźwiękową do filmu "Śmierć dziecioroba" otrzymał w 1991 roku Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Nazywano go ojcem polskiego bluesa. Jego gitara mówiła więcej niż słowa

Tadeusz Nalepa zapracował na miano "ojca polskiego bluesa" nie tylko dzięki pionierskiej działalności, ale przede wszystkim za sprawą unikalnego stylu i charyzmy. Jego muzyka była pełna emocji, a charakterystyczne, bluesowe brzmienie gitary stało się jego znakiem rozpoznawczym. Fani kochali go za autentyczność, bezkompromisowość i teksty, które trafiały prosto w serca słuchaczy. Był artystą kompletnym - genialnym gitarzystą, kompozytorem i wokalistą.

Jego talent wielokrotnie doceniało środowisko muzyczne. W 1986 roku w prestiżowej ankiecie magazynu "Jazz Forum" czytelnicy uznali go za najlepszego muzyka, kompozytora i gitarzystę w kraju. To właśnie ta niezwykła wrażliwość i umiejętność opowiadania historii za pomocą dźwięków sprawiły, że jego twórczość stała się ponadczasowa i wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Tadeusz Nalepa przeszedł wielką metamorfozę. Od hipisa do ikony bluesa

Wizerunek Tadeusza Nalepy zmieniał się wraz z jego muzyczną podróżą. W czasach zespołów Blackout i Breakout, w latach 60. i 70., jego styl idealnie wpisywał się w estetykę epoki dzieci kwiatów. Długie włosy, dzwony i barwne koszule były nieodłącznym elementem jego scenicznego wizerunku, podkreślając młodzieńczy bunt i rock'n'rollową energię tamtych lat. Był symbolem wolności i nonkonformizmu, co doskonale widać na archiwalnych zdjęciach.

W późniejszych latach, podczas kariery solowej, jego wygląd uległ wyraźnej zmianie. Artysta postawił na bardziej stonowany, dojrzały wizerunek. Zamiast hippisowskich strojów częściej można go było zobaczyć w prostych dżinsach i skórzanej kurtce. Włosy stały się krótsze, a na twarzy pojawił się zarost, co nadawało mu wygląd doświadczonego bluesmana, którego twarz opowiada historię życia. Ta metamorfoza była naturalnym odzwierciedleniem jego artystycznej i życiowej dojrzałości.

Jego życie prywatne naznaczyła wielka miłość i walka z chorobą

Życie Tadeusza Nalepy było nierozerwalnie związane z dwiema kobietami. W 1964 roku poślubił Mirę Kubasińską, wokalistkę i swoją sceniczną partnerkę, z którą miał syna Piotra. Ich związek artystyczny i prywatny przez lata fascynował fanów. Po rozstaniu, w 1989 roku, ożenił się po raz drugi z Grażyną Dramowicz, która pozostała jego towarzyszką aż do końca.

Ostatnie lata życia artysty upłynęły pod znakiem walki z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zmagał się z ciężką chorobą nerek, był dializowany, a w 1992 roku przeszedł operację przeszczepu. Mimo to nie rezygnował z muzyki i koncertował niemal do samego końca. Tadeusz Nalepa zmarł 4 marca 2007 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w obecności rodziny, przyjaciół z branży muzycznej oraz tłumu wiernych fanów.

Jego muzyka wciąż żyje. Tak Polska pamięta o Tadeuszu Nalepie

Choć Tadeusza Nalepy nie ma już z nami od wielu lat, jego dziedzictwo jest wciąż żywe. Jego twórczość jest nieustannie wznawiana, a pośmiertnie ukazały się takie wydawnictwa jak zapis koncertu "Rawa Blues 1987" czy album "W hołdzie Tadeuszowi Nalepie", na którym jego utwory zinterpretowali czołowi polscy artyści. Muzyka Nalepy wciąż rozbrzmiewa, co potwierdza Polska Nagroda Filmowa Orzeł przyznana mu pośmiertnie w 2021 roku za muzykę do filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

Pamięć o artyście kultywowana jest na wiele sposobów. W jego rodzinnym Rzeszowie odbywają się cykliczne festiwale Breakout Days, a w Józefowie, gdzie mieszkał, organizowany jest festiwal "Lep na Bluesa". W całej Polsce można znaleźć miejsca upamiętniające legendarnego muzyka:

Pomnik przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie

Mural na ścianie bloku, w którym mieszkał w dzieciństwie

Tablice pamiątkowe w Alei Gwiazd Bluesa w Białymstoku i Alei Gwiazd w Sławie

QUIZ: Jak dobrze znasz polskiego bluesa? Pytanie 1 z 10 1. Płytę "Paczka", która odbija się od bluesa i zabiera nas przez jazz, progresywnego rocka i z powrotem do blues-rocka nagrał zespół: Ankh Dżem Krzak Następne pytanie