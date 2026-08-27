Stonesi na topie. The Rolling Stones - ciekawostki o "Goats Head Soup" | Jak dziś rockuje?

Początek lat 70. to okres szczególny w muzyce - działalność zakończyli Beatlesi, a członkowie zespołu skupili się na karierach solowych, na rynku pojawił się heavy metal, a Led Zeppelin podbijali świat swoim hard rockowym brzmieniem i genialnymi koncertami. W okresie tym zespół The Rolling Stones cieszył się już statusem muzycznej legendy, mając na koncie imponujące dziesięć albumów, w tym legendarne: debiut, Aftermath, Let It Bleed, Sticky Fingers i Exile on Main St. Co ciekawe, w czasie tym formacja wydawała kolejne wydawnictwa z roku na rok i trwało to aż do 1974 roku. Kluczowe z tej perspektywy jest jednak poprzednie dwanaście miesięcy.

The Rolling Stones - 5 ciekawostek o albumie “Goats Head Soup” | Jak dziś rockuje?

Muzyka wygnańców

W 1972 roku członkowie zespołu stali się wygnańcami podatkowymi z terenów Wielkiej Brytanii, a na siedziby ich holdingu wybrane zostały Holandia i Karaiby ze względu na brak opodatkowywania opłat licencyjnych. Muzycy nie do końca dobrze radzili sobie z faktem, iż na dłuższą metę nie mogą sobie znaleźć miejsca na ziemi, o czym przekonał się Keith Richards. W tej dość nieprzyjemnej atmosferze, Panowie przystąpili do prac nad kolejną płytą.

Większość nagrań miała miejsce na Jamajce w tamtejszym Dynamic Sounds, a nad całym procesem czuwał Jimmy Miller, jak się z czasem okazało, po raz ostatni. Jako pierwszy w tym miejscu powstał utwór Winter. Ostatecznie prace nad projektem zakończono w styczniu 1973 roku w Los Angeles, a ostatnie szlify nałożono cztery miesiące później w londyńskim Island Studios (znany później jako Basing Street Studios). Jedenasty album The Rolling Stones został zatytułowany Goats Head Soup i ukazał się 31 sierpnia 1973 roku, zaledwie niecałe dwa tygodnie po wydaniu singla Angie, który osiągnął światowy sukces. To samo dotyczy samej płyty, która dotarła na szczyty list przebojów w USA, Wielkiej Brytanii i kilku innych państwach.

Ciekawostki o albumie "Goats Head Soup"

Czy wiecie, że wytwórnia nie chciała wydać Angie jako pierwszego singla, gdyż wymagała czegoś w rodzaju przebojowego Brown Sugar? Jakie jeszcze ciekawostki kryją się za tym albumem? Sprawdź w galerii: