Muzycy Scorpions z radami dla osób, które chciałyby zaistnieć w branży. "Wierz w siebie"

Niemiecka formacja Scorpions jest już na rynku od połowy lat sześćdziesiątych. Grupa, założona przez gitarzystę Rudolfa Schenkera, to bez dwóch zdań legenda, szeroko rozumianej, muzyki rockowej. Muzycy mają ogromne doświadczenie w branży, więc mogą dawać rady młodym adeptom, którzy również chcieliby coś osiągnąć w tym zawodzie.

Schenker i wokalista Klaus Meine byli ostatnio gośćmi w programie Sidewalks Entertainment prowadzonym przez Lorę Rosales. I zostali właśnie o to zapytani.

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Rada jest następująca: wierz w siebie. Rob to z czego będziesz zadowolony. Mój ojciec, kiedy byłem młody, widział, jak myślę o tym, kim mógłbym być. Powiedział mi: "Hej, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same". To jest ważne. Większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Ja tworzyłem muzykę, ponieważ chcę się nią cieszyć. I znalazłem odpowiednich ludzi razem z Klausem. Teraz mamy Mikkeya Dee, Matthiasa Jabsa i Pawła Mąciwodę. To jest fajne, o to chodzi. Baw się dobrze. I nie marnuj czasu na ludzi, których nie lubisz – powiedział Rudolf Schenker.

Z kolei wokalista Klaus Meine, w tym samym wywiadzie, dodał: – Po prostu podążaj za głosem serca i ciesz się muzyką rock and rollową.

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