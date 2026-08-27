Członkowie Scorpions mają radę dla młodych muzyków. To jest kluczowe?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-08-27 11:58

Niemiecka formacja Scorpions jest znakomitym przykładem na to, że można utrzymać się na rynku przez długie lata. Jakie więc muzycy grupy daliby rady osobom, które również chciałyby zaistnieć w tej branży? Ostatnio na ten temat wypowiedzieli się Rudolf Schenker oraz Klaus Meine.

Scorpions
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Muzycy Scorpions z radami dla osób, które chciałyby zaistnieć w branży. "Wierz w siebie"

Niemiecka formacja Scorpions jest już na rynku od połowy lat sześćdziesiątych. Grupa, założona przez gitarzystę Rudolfa Schenkera, to bez dwóch zdań legenda, szeroko rozumianej, muzyki rockowej. Muzycy mają ogromne doświadczenie w branży, więc mogą dawać rady młodym adeptom, którzy również chcieliby coś osiągnąć w tym zawodzie. 

Schenker i wokalista Klaus Meine byli ostatnio gośćmi w programie Sidewalks Entertainment prowadzonym przez Lorę Rosales. I zostali właśnie o to zapytani. 

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Rada jest następująca: wierz w siebie. Rob to z czego będziesz zadowolony. Mój ojciec, kiedy byłem młody, widział, jak myślę o tym, kim mógłbym być. Powiedział mi: "Hej, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same". To jest ważne. Większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Ja tworzyłem muzykę, ponieważ chcę się nią cieszyć. I znalazłem odpowiednich ludzi razem z Klausem. Teraz mamy Mikkeya Dee, Matthiasa Jabsa i Pawła Mąciwodę. To jest fajne, o to chodzi. Baw się dobrze. I nie marnuj czasu na ludzi, których nie lubisz – powiedział Rudolf Schenker.

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Z kolei wokalista Klaus Meine, w tym samym wywiadzie, dodał: – Po prostu podążaj za głosem serca i ciesz się muzyką rock and rollową

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