Książkowa gratka dla fanów Depeche Mode zapowiedziana
Formacja Depeche Mode cieszy się w naszym kraju od lat statusem kultowym. Muzycy po raz pierwszy zagrali w Polsce 30 lipca 1985 roku na warszawskim Torwarze. Na kolejny występ Depeszów musieliśmy dość długo poczekać. Na początku września 2001, w ramach trasy promującej krążek Exciter, w końcu Dave Gahan i spółka przyjechali nad Wisłę. Ten występ DM, który odbył się na stołecznym Służewcu, obrósł już legendą.
Właśnie minęło 25 lat od koncertu, na którym zjawiło się ponad 30 tys. fanów. Z tej okazji światło dzienne ujrzy publikacja, która przeniesie nas z powrotem pod scenę.
Wydawnictwo Black Points zapowiedziało właśnie książkę Depeche Mode. W deszczu eXcytacji, której autorem jest Marcin "Martini" Cywiński, znany badacz fenomenu zespołu i bezpośredni uczestnik tamtych wydarzeń.
"Początek września 2001 roku. Zimny deszcz, gorące wspomnienia. Przemoknięci do suchej nitki, połączeni na całe życie – trzydzieści tysięcy ludzi czuło to samo. Właśnie minęło 25 lat, a tamten legendarny koncert Depeche Mode na stołecznym Służewcu wciąż rozpala serca polskich fanów tak samo mocno. To nie jest zwykła opowieść o muzyce. To podróż do czasów, które bezpowrotnie minęły, ale wciąż są żywe, we wspomnieniach i emocjach" – czytamy w zapowiedzi całości.
Autor zabierze czytelników za kulisy organizacyjne – od wyboistej drogi do zrealizowania koncertu, przez moment lądowania zespołu na lotnisku, aż po opuszczenie granic naszego kraju. W środku znajdziemy m.in. nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z samego koncertu oraz pobytu zespołu w Warszawie, relacje z pierwszej ręki czy unikalne fakty i smaczki produkcyjne związane z tamtą trasą Depeche Mode.
Książka ukaże się w twardej oprawie ze specjalnymi, wypukłymi kroplami deszczu na okładce. Przedsprzedaż publikacji właśnie ruszyła. Warto wspomnieć, że egzemplarze będą numerowane, a do każdej przesyłki dołączony zostanie zestaw trzech kolekcjonerskich przypinek. Wysyłka nastąpi natomiast w listopadzie 2026.
W trakcie warszawskiego koncertu muzycy Depeche Mode wykonali następujące utwory:
- Easy Tiger / Dream On
- The Dead of Night
- The Sweetest Condition
- Halo
- Walking in My Shoes
- Dream On
- When the Body Speaks
- Waiting for the Night
- Sister of Night
- Breathe
- Freelove
- Enjoy the Silence
- I Feel You
- In Your Room
- It's No Good
- I Feel Loved
- Personal Jesus
- Home
- Clean
- Black Celebration
- Never Let Me Down Again