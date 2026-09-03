Książkowa gratka dla fanów Depeche Mode zapowiedziana

Formacja Depeche Mode cieszy się w naszym kraju od lat statusem kultowym. Muzycy po raz pierwszy zagrali w Polsce 30 lipca 1985 roku na warszawskim Torwarze. Na kolejny występ Depeszów musieliśmy dość długo poczekać. Na początku września 2001, w ramach trasy promującej krążek Exciter, w końcu Dave Gahan i spółka przyjechali nad Wisłę. Ten występ DM, który odbył się na stołecznym Służewcu, obrósł już legendą.

Właśnie minęło 25 lat od koncertu, na którym zjawiło się ponad 30 tys. fanów. Z tej okazji światło dzienne ujrzy publikacja, która przeniesie nas z powrotem pod scenę.

Wydawnictwo Black Points zapowiedziało właśnie książkę Depeche Mode. W deszczu eXcytacji, której autorem jest Marcin "Martini" Cywiński, znany badacz fenomenu zespołu i bezpośredni uczestnik tamtych wydarzeń.

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"Początek września 2001 roku. Zimny deszcz, gorące wspomnienia. Przemoknięci do suchej nitki, połączeni na całe życie – trzydzieści tysięcy ludzi czuło to samo. Właśnie minęło 25 lat, a tamten legendarny koncert Depeche Mode na stołecznym Służewcu wciąż rozpala serca polskich fanów tak samo mocno. To nie jest zwykła opowieść o muzyce. To podróż do czasów, które bezpowrotnie minęły, ale wciąż są żywe, we wspomnieniach i emocjach" – czytamy w zapowiedzi całości.

Autor zabierze czytelników za kulisy organizacyjne – od wyboistej drogi do zrealizowania koncertu, przez moment lądowania zespołu na lotnisku, aż po opuszczenie granic naszego kraju. W środku znajdziemy m.in. nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z samego koncertu oraz pobytu zespołu w Warszawie, relacje z pierwszej ręki czy unikalne fakty i smaczki produkcyjne związane z tamtą trasą Depeche Mode.

Książka ukaże się w twardej oprawie ze specjalnymi, wypukłymi kroplami deszczu na okładce. Przedsprzedaż publikacji właśnie ruszyła. Warto wspomnieć, że egzemplarze będą numerowane, a do każdej przesyłki dołączony zostanie zestaw trzech kolekcjonerskich przypinek. Wysyłka nastąpi natomiast w listopadzie 2026.

W trakcie warszawskiego koncertu muzycy Depeche Mode wykonali następujące utwory:

Easy Tiger / Dream On The Dead of Night The Sweetest Condition Halo Walking in My Shoes Dream On When the Body Speaks Waiting for the Night Sister of Night Breathe Freelove Enjoy the Silence I Feel You In Your Room It's No Good I Feel Loved Personal Jesus Home Clean Black Celebration Never Let Me Down Again

TOP10 najbardziej znanych utworów w dorobku Depeche Mode: