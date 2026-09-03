Saxon powraca z nowym studyjnym albumem. Oto szczegóły

Brytyjczycy z Saxon po raz kolejny udowadniają, że są nie do zdarcia. Ich nadchodzący, już dwudziesty piąty album studyjny będzie nosił tytuł Gods of Thunder i ukaże się na rynku 22 stycznia 2027 roku nakładem wytwórni Silver Lining Music. Za brzmienie nadchodzącego wydawnictwa odpowiadają wokalista Biff Byford oraz ceniony producent Andy Sneap, który jest także gitarzystą koncertowym Judas Priest.

W sieci można już posłuchać tytułowego singla. – "Gods of Thunder" to potężna opowieść wyciągnięta z celtyckiej mitologii, wypełniona duchem i mocą prawdziwego heavy metalu. Podkręćcie głośniki i machajcie głowami – powiedział, cytowany w informacji prasowej, lider Saxon.

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Na płycie znajdzie się 10 premierowych kompozycji. Tak prezentuje się szczegółowa tracklista:

The Flight of Pegasus Medusa Gods of Thunder Blood Moon Rising The Bloody Tower (The Ballad of Anne Boleyn) Remember The Alamo Metal Machine Temple of Rock Take the Sword from the Stone MI5

Przypomnijmy, że w nagrywaniu Gods of Thunder, oprócz Byforda, udział wzięli: perkusista Nigel Glockler, basista Tim "Nibbs" Carter oraz gitarzyści Doug Scarratt i Brian Tatler. Zespół zapowiedział już, że wydaniu płyty towarzyszyć będzie wielka, światowa trasa. Na razie grupa potwierdziła cztery przyszłoroczne koncerty: w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

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Premiera nowego materiału to także ogromne zwycięstwo osobiste dla lidera formacji. Przypomnijmy, że Byford mierzył się, nie tak dawno, z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wokalista ukończył ostatnią rundę chemioterapii po zdiagnozowaniu u niego raka jelita grubego. Z powodu leczenia grupa musiała w ubiegłym roku odwołać serię letnich koncertów. Dziś Byford wraca do pełni sił.

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