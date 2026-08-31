Quiz dla fanów polskiego metalu. Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu. To TSA, Turbo czy Kat?

Jeśli o rodzimy metal, to mamy swoje legendy. Gdy mówimy o "Wielkiej Trójce Polskiego Metalu", niemal automatycznie padają trzy nazwy: TSA, Turbo i Kat. To zespoły, które w latach osiemdziesiątych XX wieku nie tylko zdefiniowały brzmienie ciężkiej muzyki nad Wisłą, ale też stworzyły fundament, na którym do dziś budują kolejne pokolenia metalowców. Nie ma co do tego wątpliwości, że każda z tych formacji ma swój własny styl i że bez nich krajobraz muzyki metalowej w Polsce nie wyglądałby tak samo.

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Scharakteryzujemy więc wspomniane zespoły. Grupa TSA od początku wyróżniała się na tle krajowej sceny. Ich muzyka była silnie zakorzeniona w klasycznym hard rocku. Turbo to z kolei zespół, który razem z upływem lat przeszedł jedną z najbardziej imponujących ewolucji stylistycznych. Zaczynali klasycznie, ale szybko skręcili w stronę szybszych odmian metalu. Kat to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Ich muzyka już w latach 80. była mroczna, ciężka i kontrowersyjna, a charakterystyczne teksty Romana Kostrzewskiego przykuwały uwagę.

Utwory tych trzech grup stanowią żelazny kanon polskiego rocka i metalu. Czy jesteś prawdziwym znawcą TSA, Turbo i Kata? Sprawdź swoją wiedzę. Zadanie jest dość proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do odpowiedniej grupy, która należy do tzw. "Wielkiej Trójki Polskiego Metalu".

Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Fani rodzimego metalu nie będą mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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