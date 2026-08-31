Sebastian Bach zadebiutował jako wokalista Twisted Sister! Zobacz nagrania z pierwszego koncertu

We wrześniu 2025 roku, na naszych łamach, informowaliśmy, że legendarna formacja Twisted Sister, znana z takich utworów jak We're Not Gonna Take It czy I Wanna Rock, powróci na scenę po dziesięcioletniej przerwie. Koncerty miały odbyć się z okazji 50-lecia uformowania się klasycznego składu. Występy zostały jednak odwołane z powodu złego stanu zdrowia wokalisty Dee Snidera.

Grupa jednak ruszy w trasę, ale w składzie z Sebastianem Bachem, byłym frontmanem Skid Row. 28 sierpnia 2026 zespół zagrał pierwszy koncert z nowym wokalistą. Koncert odbył się w klubie Starland Ballroom w Sayreville w stanie New Jersey. Wydarzenie pierwotnie zapowiadano jako występ grupy Bent Brother (czyli dobrze znanego fanom alter ego Twisted Sister), jednak tuż przed show oficjalnie ogłoszono, że będzie to sceniczny debiut nowego, koncertowego składu amerykańskiej formacji. Był to rozgrzewkowy występ przed oficjalnym startem trasy Twisted Forever, Forever Twisted.

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Przypomnijmy, że u boku Bacha na scenie stanęli założyciele i gitarzyści Jay Jay French oraz Eddie Ojeda, a także basista Russell Pzütto, znany z wcześniejszych gościnnych występów z zespołem oraz z solowych projektów Snidera, i perkusista Joey Cassata, który w przeszłości współpracował z Ace'em Frehleyem z Kiss.

Zespół przygotował dla fanów zestaw składający się z 17 utworów. Nie zabrakło największych hymnów z repertuaru Twisted Sister, ale w setliście pojawił się też dwa utwory... Skid Row, a mianowicie I Remember You oraz Youth Gone Wild.

W ramach wspomnianej trasy w tym roku Twisted Sister zagrają jeszcze 11 koncertów między wrześniem a grudniem.

Sebastian Bach na temat Twisted Sister. "Kocham ten zespół"

– Jestem fanem Twisted Sister. [...] Kocham ten zespół. Chodziłem na ich koncerty, kiedy tylko mogłem – powiedział wokalista w programie Meltdown na antenie stacji radiowej WRIF. W dalszej części rozmowy Bach zapowiadał natomiast: – Jeśli posłuchacie ich wersji "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)" The Rolling Stones, to ma ona tempo wręcz speedmetalowe… Cóż, to jest rodzaj energii, którą zamierzam wnieść. Może nie jestem już młodzieniaszkiem, ale wciąż mam mnóstwo energii w sobie, gdy wchodzę na scenę. Dam Wam mnóstwo zabawy i energii.

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