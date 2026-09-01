Summer Dying Loud 2026 – pełny harmonogram. Kto i o której zagra na Scenie Głównej i w Krypcie?

Summer Dying Loud 2026 – kiedy i gdzie?

Summer Dying Loud 2026 odbędzie się od czwartku 3 września do soboty 5 września na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim. Będzie to już siedemnasta edycja imprezy, która przez lata wyrosła z wydarzenia dla najbardziej zagorzałych fanów ciężkiego grania na jeden z najbardziej charakterystycznych polskich festiwali metalowych. I określenie „metalowy” jest tutaj wyjątkowo pojemne. W ciągu trzech dni przez Aleksandrów Łódzki przewiną się artyści związani z black metalem, doomem, death metalem, thrashem, heavy metalem, post-metalem i eksperymentalnymi odmianami ciężkiej muzyki.

Summer Dying Loud – czwartek 3 września

Pierwszego dnia główne role przypadną Triptykon, Cult of Fire, Massacre, Sigh i Lucifer. Szczególnie mocnym punktem będzie występ Triptykon. Formacja Toma G. Warriora niesie ze sobą ogromną część dziedzictwa Celtic Frost i dla wielu fanów ekstremalnego metalu może być jednym z najważniejszych koncertów całego festiwalu.

Scena Główna

13:00–13:30 – Species

14:00–14:30 – Czernina

15:00–15:30 – Hydra

16:00–16:45 – Ciśnienie

17:15–18:00 – Baest

18:30–19:30 – Sigh

20:00–21:00 – Massacre

21:30–22:30 – Lucifer

23:00–00:10 – Triptykon

00:50–01:50 – Cult of Fire

Krypta

15:30–16:15 – Putridarium

16:45–17:30 – Snet

18:00–18:45 – Stellar Blight

19:30–20:15 – Devil Master

21:00–21:45 – Civerous

22:30–23:15 – Of Feather and Bone

00:10–00:55 – Helga

Pierwszy duży dylemat pojawi się wieczorem. Fani chcący zobaczyć cały koncert Massacre będą musieli liczyć się z częściowym pokryciem z Devil Master w Krypcie. Podobnie końcówka Lucifer zazębia się z początkiem występu Of Feather and Bone. Najbardziej komfortowo ustawiono natomiast największego headlinera. Triptykon zagra od 23:00 do 00:10, a dopiero później zacznie się Cult of Fire.

Summer Dying Loud – piątek 4 września

Piątek wygląda jak dzień przygotowany pod największe zainteresowanie szerokiej metalowej publiczności. Na Scenie Głównej pojawią się m.in.: Blaze Bayley - były wokalista Iron Maiden, Sventevith, czyli specjalny projekt Nergala wracającego do debiutu Behemotha oraz Satyricon -jedna z najważniejszych formacji norweskiego black metalu.

Scena Główna

13:00–13:30 – Grief Circle

14:00–14:30 – Neolith

15:00–15:30 – King Parrot

16:00–16:45 – Eyes

17:15–18:00 – Ponte del Diavolo

18:30–19:30 – Blaze Bayley

20:00–21:00 – Sventevith

21:30–23:00 – Satyricon

23:30–00:30 – Blindead 23

01:00–01:50 – Vanishing Kids

Krypta

15:30–16:15 – Wolfpack Heading Nowhere

16:45–17:30 – Konigreichssaal

18:00–18:45 – Black Magnet

19:30–20:15 – Hexer

21:00–21:45 – Imha Tarikat

22:45–23:30 – Krypts

00:15–01:00 – Misþyrming

To właśnie piątek może być najbardziej intensywnym dniem dla osób zainteresowanych największymi nazwiskami. Od 18:30 do 23:00 na Scenie Głównej praktycznie nie będzie kiedy odejść. Warto również zwrócić uwagę na ciekawy szczegół: muzycy Misþyrming najpierw wystąpią z Nergalem w projekcie Sventevith, a po północy ich własny zespół zagra w Krypcie.

Summer Dying Loud – sobota 5 września

Ostatniego dnia zagrają m.in. Nevermore, Destruction, Jesu, Dool, Frontside i Ahab. Szczególnie ciekawy będzie występ Nevermore. Zespół został reaktywowany po trzynastu latach przerwy przez Jeffa Loomisa i Vana Williamsa i występuje już bez zmarłego w 2017 roku Warrela Dane'a.

Scena Główna

13:00–13:30 – Aquilla

14:00–14:30 – Pure Bedlam

15:00–15:45 – Cryptic Shift

16:15–17:00 – Thy Worshiper

17:30–18:15 – Frontside

18:45–19:45 – Jesu

20:15–21:15 – Dool

21:45–22:45 – Destruction

23:15–00:30 – Nevermore

01:00–02:00 – Ahab

Krypta

15:30–16:15 – Drowned in Silver

16:45–17:30 – Atavia

18:00–18:45 – Hekla

19:30–20:15 – Arabrot

21:00–21:45 – Rope Sect

22:30–23:15 – Saturnalia Temple

00:15–01:00 – Azarath

Sobota przyniesie kilka kolejnych trudnych decyzji. Końcówka Dool pokryje się z początkiem Rope Sect, część koncertu Destruction zagra równolegle z Saturnalia Temple, a osoby chcące zobaczyć Nevermore do ostatniej minuty nie usłyszą początku Azarath. Po Nevermore zostanie już tylko finał. Ahab rozpocznie o 1:00 i zakończy siedemnastą edycję Summer Dying Loud około 2:00 w nocy. Jeśli więc jest na tej czasówce kilka nazwisk, których absolutnie nie chcecie przegapić, najlepiej zaznaczyć je sobie wcześniej. Na miejscu pół godziny potrafi zniknąć zdecydowanie szybciej niż w festiwalowym harmonogramie.

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