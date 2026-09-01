Summer Dying Loud 2026 – pełny harmonogram. Kto i o której zagra na Scenie Głównej i w Krypcie?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-09-01 12:06

Ponad 50 koncertów, trzy dni i dwie sceny. Na Summer Dying Loud łatwo będzie znaleźć się przed trudnym wyborem, dlatego przed wejściem na teren festiwalu warto dobrze przejrzeć harmonogram. Organizator opublikował już dokładną czasówkę XVII edycji. Sprawdź, kiedy zagrają Triptykon, Blaze Bayley, Nergal ze Sventevith, Satyricon, Nevermore, Destruction i pozostali artyści.

Tłum ludzi na koncercie w ciemnej sali. W oddali widać jasno oświetloną scenę. O Summer Dying Loud przeczytasz na EskaRock.
Autor: Pixabay.com Summer Dying Loud 2022 - szczegóły

Summer Dying Loud 2026 – kiedy i gdzie?

Summer Dying Loud 2026 odbędzie się od czwartku 3 września do soboty 5 września na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim. Będzie to już siedemnasta edycja imprezy, która przez lata wyrosła z wydarzenia dla najbardziej zagorzałych fanów ciężkiego grania na jeden z najbardziej charakterystycznych polskich festiwali metalowych. I określenie „metalowy” jest tutaj wyjątkowo pojemne. W ciągu trzech dni przez Aleksandrów Łódzki przewiną się artyści związani z black metalem, doomem, death metalem, thrashem, heavy metalem, post-metalem i eksperymentalnymi odmianami ciężkiej muzyki.

Summer Dying Loud – czwartek 3 września

Pierwszego dnia główne role przypadną Triptykon, Cult of Fire, Massacre, Sigh i Lucifer. Szczególnie mocnym punktem będzie występ Triptykon. Formacja Toma G. Warriora niesie ze sobą ogromną część dziedzictwa Celtic Frost i dla wielu fanów ekstremalnego metalu może być jednym z najważniejszych koncertów całego festiwalu.

Scena Główna

13:00–13:30 – Species

14:00–14:30 – Czernina

15:00–15:30 – Hydra

16:00–16:45 – Ciśnienie

17:15–18:00 – Baest

18:30–19:30 – Sigh

20:00–21:00 – Massacre

21:30–22:30 – Lucifer

23:00–00:10 – Triptykon

00:50–01:50 – Cult of Fire

Krypta

15:30–16:15 – Putridarium

16:45–17:30 – Snet

18:00–18:45 – Stellar Blight

19:30–20:15 – Devil Master

21:00–21:45 – Civerous

22:30–23:15 – Of Feather and Bone

00:10–00:55 – Helga

Pierwszy duży dylemat pojawi się wieczorem. Fani chcący zobaczyć cały koncert Massacre będą musieli liczyć się z częściowym pokryciem z Devil Master w Krypcie. Podobnie końcówka Lucifer zazębia się z początkiem występu Of Feather and Bone. Najbardziej komfortowo ustawiono natomiast największego headlinera. Triptykon zagra od 23:00 do 00:10, a dopiero później zacznie się Cult of Fire.

Polecany artykuł:

Summer Dying Loud – piątek 4 września

Piątek wygląda jak dzień przygotowany pod największe zainteresowanie szerokiej metalowej publiczności. Na Scenie Głównej pojawią się m.in.: Blaze Bayley - były wokalista Iron Maiden, Sventevith, czyli specjalny projekt Nergala wracającego do debiutu Behemotha oraz Satyricon -jedna z najważniejszych formacji norweskiego black metalu.

Scena Główna

13:00–13:30 – Grief Circle

14:00–14:30 – Neolith

15:00–15:30 – King Parrot

16:00–16:45 – Eyes

17:15–18:00 – Ponte del Diavolo

18:30–19:30 – Blaze Bayley

20:00–21:00 – Sventevith

21:30–23:00 – Satyricon

23:30–00:30 – Blindead 23

01:00–01:50 – Vanishing Kids

Krypta

15:30–16:15 – Wolfpack Heading Nowhere

16:45–17:30 – Konigreichssaal

18:00–18:45 – Black Magnet

19:30–20:15 – Hexer

21:00–21:45 – Imha Tarikat

22:45–23:30 – Krypts

00:15–01:00 – Misþyrming

To właśnie piątek może być najbardziej intensywnym dniem dla osób zainteresowanych największymi nazwiskami. Od 18:30 do 23:00 na Scenie Głównej praktycznie nie będzie kiedy odejść. Warto również zwrócić uwagę na ciekawy szczegół: muzycy Misþyrming najpierw wystąpią z Nergalem w projekcie Sventevith, a po północy ich własny zespół zagra w Krypcie.

Polecany artykuł:

Summer Dying Loud – sobota 5 września

Ostatniego dnia zagrają m.in. Nevermore, Destruction, Jesu, Dool, Frontside i Ahab. Szczególnie ciekawy będzie występ Nevermore. Zespół został reaktywowany po trzynastu latach przerwy przez Jeffa Loomisa i Vana Williamsa i występuje już bez zmarłego w 2017 roku Warrela Dane'a.

Scena Główna

13:00–13:30 – Aquilla

14:00–14:30 – Pure Bedlam

15:00–15:45 – Cryptic Shift

16:15–17:00 – Thy Worshiper

17:30–18:15 – Frontside

18:45–19:45 – Jesu

20:15–21:15 – Dool

21:45–22:45 – Destruction

23:15–00:30 – Nevermore

01:00–02:00 – Ahab

Krypta

15:30–16:15 – Drowned in Silver

16:45–17:30 – Atavia

18:00–18:45 – Hekla

19:30–20:15 – Arabrot

21:00–21:45 – Rope Sect

22:30–23:15 – Saturnalia Temple

00:15–01:00 – Azarath

Sobota przyniesie kilka kolejnych trudnych decyzji. Końcówka Dool pokryje się z początkiem Rope Sect, część koncertu Destruction zagra równolegle z Saturnalia Temple, a osoby chcące zobaczyć Nevermore do ostatniej minuty nie usłyszą początku Azarath. Po Nevermore zostanie już tylko finał. Ahab rozpocznie o 1:00 i zakończy siedemnastą edycję Summer Dying Loud około 2:00 w nocy. Jeśli więc jest na tej czasówce kilka nazwisk, których absolutnie nie chcecie przegapić, najlepiej zaznaczyć je sobie wcześniej. Na miejscu pół godziny potrafi zniknąć zdecydowanie szybciej niż w festiwalowym harmonogramie.

Polskie i zagraniczne zespoły, które nie wydały płyty od lat! Na krążki tych rockowych i metalowych ikon czekamy
Galeria zdjęć 16
Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku