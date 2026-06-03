Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności! Nadchodzi wydawnicza gratka dla fanów!

W maju 2025 roku, Daria Zawiałow, wraz z ogłoszeniem pożegnalnego koncertu pod PGE Narodowym, poinformowała swoich słuchaczy o planowanej dwuletniej przerwie artystycznej. Występ pod stadionem okazał się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych zeszłego roku, stając się jednocześnie największym solowym koncertem artystki w karierze.

Artystka dotrzymała słowa – skupiła się na życiu prywatnym, a także rozpoczęła prace nad kolejnym albumem, pojawiając się w przestrzeni publicznej zaledwie kilkukrotnie od czasu pamiętnego koncertu. Przy okazji okrągłej rocznicy od wydania swojego debiutanckiego singla, postanowiła na chwilę przerwać milczenie, aby podarować swoim największym fanom wyjątkowy prezent.

Daria Zawiałow - koncert MUZO - Kundel Bury live (MUZO.FM) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

3 czerwca 2016 roku ukazał się teledysk do pierwszego singla artystki - „Malinowy Chruśniak”. Utwór inspirowany wierszem Bolesława Leśmiana, praktycznie od razu zaskarbił sympatię słuchaczy. Singiel nie schodził z pierwszych miejsc kultowej Listy Przebojów Trójki i przyniósł artystce Karolinkę na Debiutach w Opolu. Pokryty platyną „Malinowy Chruśniak” do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych utworów artystki.

Rozpoczynając obchody dziesięciolecia działalności artystycznej, Daria przygotowała dla fanów swoje pierwsze single („Malinowy Chruśniak”, „Kundel Bury” oraz „Miłostki”) na trzech osobnych winylach. Oprócz oryginalnych wersji, na słuchaczy czekają niespodzianki w postaci nowych aranży - tajemniczo nazwanych „Słuchowiskiem X”. „A Kysz! (Kolekcja singli: Tom 1)” ukaże się 1 września w limitowanym nakładzie zaledwie 1000 sztuk, a przedsprzedaż właśnie ruszyła na nowaplyta.pl! Każdy egzemplarz zostanie podpisany przez artystkę.

DEKADA! Czy dacie wiarę? „Malinowy Chruśniak” ma 10 lat. Dokładnie 10 lat temu wygraliśmy Debiuty w Opolu, właśnie z tym numerem. Wydając album „A Kysz!” nie liczyłam na nic. Ja i Michał Kush byliśmy gotowi wydać go sami, bez pomocy wytwórni. Jednak dostaliśmy szansę. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałam jednak tego snu, który mi się przytrafił. Tak mnie wzrusza, gdy czasami podchodzicie do mnie na ulicy i mówicie, że jesteście ze mną od pierwszego koncertu - od supportu przed The Neighbourhood w Gdańsku, w klubie B90. To tam pierwszy raz z chłopakami zagraliśmy numery z „A Kysz!”, zanim jeszcze ujrzały światło dzienne. To niesamowite, że grono moich odbiorców jakimś cudem zamiast się pomniejszać, stale zwiększa swoją liczebność. Jesteście niezmierzoną amplifikacją mojej muzyki. I szczerze? Nie mogę się doczekać kolejnych 10 lat z Wami – pisze Daria w najnowszym poście.

Artystka powróci na scenę z ze swoim zespołem za niecały rok, w maju 2027. Wtedy odbędzie się jej halowa trasa koncertowa obejmująca cztery największe miasta w Polsce. Bilety dostępne na ebilet.pl.

8.05.2027 – Wrocław – Hala Stulecia

15.05.2027 – Warszawa – COS Torwar (SOLD OUT)

22.05.2027 – Kraków – Tauron Arena Kraków

29.05.2027 – Gdańsk/Sopot – Ergo Arena

Oto 10 najbardziej rockowych numerów artystki: