Wokalista Rose Tattoo w szpitalu. Przeszedł on zatrzymanie akcji serca

Gary "Angry" Anderson, legendarny wokalista australijskiej formacji Rose Tattoo, walczy o powrót do zdrowia w szpitalu. Frontman przeszedł nagłe zatrzymanie akcji serca. Informacja ta wyjaśnia powody nagłego odwołania pozostałej części europejskiej trasy koncertowej zespołu.

Trzy tygodnie temu muzycy przekazali, w mediach społecznościowych, że są zmuszeni przerwać koncertowanie. Odwołano wszystkie zaplanowane występy na Starym Kontynencie w tym roku. W związku z decyzją, do skutku nie doszedł m.in. koncert w Polsce. 16 sierpnia 2026 muzycy Rose Tattoo mieli zagrać w krakowskim klubie Kwadrat.

We wspomnianym komunikacie jako powód podano ogólne "problemy zdrowotne" 79-letniego wokalisty. Zespół jednak wydał nowe oświadczenie, w którym ujawnił dokładny stan zdrowia Andersona.

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W imieniu Angry’ego i jego rodziny chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za ogromną liczbę wiadomości ze wsparciem, miłością i ciepłymi słowami. Wasze myśli, modlitwy i życzenia znaczą dla Angry’ego oraz jego bliskich więcej niż jesteśmy w stanie wyrazić. Chcielibyśmy poinformować wszystkich, że Angry przeszedł nagłe zatrzymanie krążenia i obecnie przebywa w szpitalu, gdzie otrzymuje niezbędne leczenie i opiekę. W tym trudnym czasie uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności Angry’ego i jego rodziny, którzy skupiają się teraz na nim, jego leczeniu i powrocie do zdrowia – czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

Na wrzesień zaplanowano serię pożegnalnych koncertów w Australii (m.in. w Melbourne, Sydney i Perth). Na ten moment nie wiadomo, czy te występy dojdą do skutku. Przypomnijmy, że zespół zamierza przejść, po pięciu dekadach działalności (z przerwami), na koncertową emeryturę.

Rose Tattoo. Najważniejsze informacje o grupie

Formacja Rose Tatyoo powstała w 1976 w australijskim Sydney. Zespół zadebiutował w 1978 za sprawą albumu zatytułowanego po prostu Rose Tattoo. Potem muzycy wydali jeszcze cztery płyty, a w 1987 doszło do rozpadu. Grupa powróciła w 1992 roku i koncertowała wraz z Guns N' Roses (przypomnijmy, że ekipa Axla Rose'a i Slasha nagrała cover Nice Boys z myślą o EP-ce Live ?!*@ Like a Suicide, numer później trafił także na wydawnictwo G N’ R Lies), ale rok później znów się rozwiązała. Od 1998 zespół Rose Tattoo jest jednak nieprzerwanie obecny na rynku muzycznym. I dołożył do swojej dyskografii kolejne trzy albumy (ostatni z nich, Outlaws, premierę miał w 2020).

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