Duże zmiany w składzie Pidżama Porno i Strachy na Lachy! Grupy opuścił wieloletni muzyk

Na sam koniec wakacji fanów i fanki zespołów Pidżama Porno i Strachy na Lachy czekała mało przyjemna niespodzianka. W godzinach wieczornych w poniedziałek 31 sierpnia na kontach obu tych formacji w mediach społecznościowych pojawiło się bardzo ważne oświadczenie, przekazujące kluczową informację.

MELLINA - Grabaż

Wieloletni perkusista odchodzi z zespołów Pidżama Porno i Strachy na Lachy

Jak przekazano w dwóch odrębnych oświadczeniach, odejść z zespołu zdecydował się Rafał Piotrowiak. Z obu wpisów wynika, że to perkusista podjął decyzję o rozstaniu z formacjami, których członkiem był od samych początków. Jak jednak zaznaczono, nie jest to pożegnanie, a powiedzenie sobie 'cześć':

"Chcielibyśmy coś ogłosić: Rafał Piotrowiak, Kuzyn, nasz perkusista od samiuśkiego początku, podjął decyzję, że opuszcza Pidżamę.Kuzaj - dzięki za te wszystkie lata! Nie mówimy żegnaj, koniec, cześć" - napisano na Facebooku Pidżamy Porno.

Dziś żegnamy Rafała Piotrowiaka - Kuzyn, który współtworzył SnL od samego początku, podjął decyzję o odejściu z kapeli.Rysiu! To był zaszczyt z Tobą grać! Dzięki za wszystko! - napisano na koncie zespołu Strachy na Lachy w mediach społecznościowych.

Więcej zdradził sam zainteresowany. W opublikowanym na własnym koncie na Facebooku oświadczeniu muzyk wprost daje do zrozumienia, że podjął decyzję o zaprzestaniu gry na perkusji. Powodem takiego stanu rzeczy są jego problemy zdrowotne. Przypominamy, że Piotrowiak jesienią 2024 roku uległ poważnemu wypadkowi i przebywał w szpitalu, a na jego leczenie prowadzona była zbiórka. Choć on sam pisze, że przeszedł rehabilitację, po której może znowu chodzić i nawet wrócił na scenę, to dodaje:

"Niestety instrument który sobie wybrałem jest bardzo wymagający a postęp w mojej rehabilitacji niewystarczający aby w pełni zagrać pełnowymiarowy koncert. Perkusja nie bierze jeńców . Dlatego postanowiłem odejść, odejść sam na swoich warunkach. Zespół na tym poziomie nie może tak funkcjonować, prędzej czy później to musiało nastąpić i w pełni to rozumiem. Jestem i będę wdzięczny kolegom do końca życia, że pozwolili mi prawie rok funkcjonować w takim układzie dwóch perkusistów, oni z pewnością też wierzyli, że wyjdę na prostą i wrócę jak gdyby nic się nie wydarzyło. Ale taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. PP i SNL to poważne ”firmy“ i nie ma tam miejsca na pół środki, stąd moja decyzja. Decyzja najtrudniejsza w moim życiu - pisze perkusista.

Poniżej pełna treść obszernego wpisu Rafała Piotrowiaka:

W sekcji komentarzy pod wszystkimi postami fani i fanki nie kryją smutku takim obrotem spraw, wprost określając perkusistę jako jedną z kluczowych postaci obu grup, bez którego ich brzmienie z pewnością bardzo się zmieni. Nie wiadomo, kto zostanie nowym bębniarzem formacji, na czele których stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

Rafał Piotrowiak był częścią Pidżamy Porno i Strachów na Lachy od samych początków obu tych zespołów i zagrał na wszystkich jej płytach. Znany także jako "Kuzyn" muzyk ma również na koncie działania w takich kapelach, jak Raj Krat, Pepesza, Okrzyk Śmierci oraz Babayaga Ojo.

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