Gwiazdy sceny punkowej łączą siły! Supergrupa złożyła hołd formacji Ramones

W kwietniu 2026 roku minęło pół wieku od ukazania się na rynku debiutanckiego albumu kultowej formacji Ramones. Z tej okazji śmietanka amerykańskiego punk rocka połączyła siły, tworząc jednorazową supergrupę. Zespół zaprezentował zestaw największych klasyków nowojorskiej legendy.

W skład The Cretin Family weszli: wokalista i gitarzysta Billie Joe Armstrong (Green Day), gitarzysta Tim Armstrong (Rancid), perkusista Travis Barker (Blink-182) oraz były basista Ramones, CJ Ramone. Wspomniany zespół wystąpił na scenie 30 sierpnia 2026 na terenie słynnego cmentarza Hollywood Forever. Przypomnijmy, że w tym miejscu pochowany został Dee Dee Ramone, założyciel i basista zespołu. Ponadto na terenie cmentarza znajduje się pomnik poświęcony zmarłemu gitarzyście Johnny'emu Ramone. Wybór miejsca nie był więc zdecydowanie przypadkowy.

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Do supergrupy na scenie dołączyli także wyjątkowi goście, w tym Billy Idol, formacja The Linda Lindas oraz muzyk i komik Fred Armisen. Ogólnie publiczność usłyszała 19 utworów, w tym m.in. Sheena Is a Punk Rocker, I Wanna Be Sedated, Havana Affair czy Blitzkrieg Bop. Oprócz numerów Ramones, pojawił się chociażby R. A. M. O. N. E. S. od Motörhead.

– Duch Ramones żyje w każdym garażowym koncercie, punkowym klubie i na każdym festiwalu. Pokolenie za pokoleniem wyrzutków i dziwaków zakochuje się w Ramones. Dzieciaki są pod wpływem Ramonesów, a nawet jeszcze o tym nie wiedzą – przyznał otwarcie, cytowany w informacji prasowej, frontman Green Day.

Dochód z tego koncertu został przekazany na badania nad rakiem, które prowadzi dr David Agus w Fundacji Badawczej Instytutu Ellisona.

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Muzycy Green Day idą na całość. Amerykański zespół właśnie odpalił całodobową telewizję internetową w serwisie YouTube – Green Day TV. Fani będą mogli obejrzeć tutaj m.in. unikatowe materiały archiwalne, kulisy tras koncertowych czy autorski program perkusisty grupy. Rozpoczęła ona swoje nadawanie 6 sierpnia 2026 roku.

Warto wspomnieć, że obok transmisji działa czat. Fani z całego świata na bieżąco komentują prezentowane wykonania. Można powiedzieć, że to taki wirtualny fanklub, który nigdy nie zasypia

Oto ciekawostki o debiutanckiej płycie zespołu Ramones: