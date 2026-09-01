Wielki powrót Blind Channel do Polski! To pierwsza trasa bez jednego z wokalistów!

Blind Channel wraca do Polski w nowym składzie

Fani fińskiej formacji Blind Channel mają powody do radości. Zespół, który zrobił furorę podczas Konkursu Eurowizji, zapowiedział wielki powrót na scenę po dwuletniej przerwie. Grupa zagra dwa koncerty w Polsce, ale to nie koniec zmian. To będzie pierwsza trasa promująca materiał nagrany bez wokalisty Joela Hokki.

Nowy rozdział w historii zespołu otworzy album „Painstream”, którego premiera zaplanowana jest na 30 października. Będzie to następca płyty „Exit Emotions”, po której muzycy zrobili sobie przerwę. Zmiany w składzie nie oznaczają jednak końca energii, z której słyną Finowie.

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Nowa płyta po odejściu wokalisty

Wydanie „Painstream” to bez wątpienia ważny moment dla Blind Channel. To pierwszy album, na którym fani nie usłyszą Joela Hokki. Wokalista, jak wynika z informacji, postanowił skupić się na karierze solowej, zostawiając za sobą zespół, z którym odnosił sukcesy.

Grupa z Oulu udowadnia jednak, że nie straciła przebojowości. Opublikowane do tej pory single „Diana” oraz „No Encore For A Swan Song” zapowiadają, że zespół jest w świetnej formie i zamierza kontynuować swoją muzyczną podróż w imponującym stylu.

Dwa koncerty w Polsce. Kto zagra jako support?

Europejska trasa Blind Channel obejmie również nasz kraj. Zespół zagra 11 lutego 2027 roku w warszawskiej Proximie oraz dzień później, 12 lutego, w krakowskim klubie Kwadrat. Zgodnie z tradycją, Finowie zaprosili na trasę rodaków, którzy rozgrzeją publiczność przed ich występem.

Tym razem wybór padł na kwartet Block of Flats. Zespół łączy alternatywnego rocka z metalem i ma już na koncie debiutancki album „No Hope For the Hopeless”. Grupa zdobywała doświadczenie podczas europejskiej trasy u boku The Rasmus oraz The Funeral Portrait. Obecnie muzycy pracują nad nowym materiałem, którego fragmentów prawdopodobnie nie zabraknie podczas lutowych koncertów.

Blind Channel w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Fani, którzy chcą zobaczyć zespół na żywo w nowej odsłonie, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Przedsprzedaż wejściówek na koncerty w Warszawie i Krakowie rozpocznie się w czwartek, 3 września, o godzinie 10:00 na stronie winiarybookings.pl.