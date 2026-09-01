Zaskakujący ruch legendy zespołu Dżem! "Do usłyszenia"

Zespół Dżem uznawany jest za prawdziwą legendę polskiej sceny muzycznej. Powstał w 1973 roku, wydawniczo zadebiutował jednak dopiero 12 lat później, kultowym już albumem Cegła. Formacja szybko stała się jedną z kluczowych dla polskiego rocka, wyróżniając się charakterystycznym, blues-rockowym brzmieniem, którego dopełnieniem był wokal Ryśka Riedla.

Od samych początków istnienia grupy, jedną z jej kluczowych postaci jest Benedykt „Beno” Otręba - basista, wokalista i współautor wielu najsłynniejszych utworów Dżemu. Niestety, muzyk od dłuższego czasu już nie pojawia się na koncertach zespołu, nie dołożył także autorskiej cegiełki do wydanego w lutym tego roku albumu Sobie potrzebni.

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Już w czerwcu tego roku grupa w oficjalnym oświadczeniu poinformowała, że nie jest w stanie stwierdzić, kiedy Beno Otręba wróci na scenę. Zaznaczono przy tym, że Dżem wciąż realizuje koncertowe zobowiązania, a w roli basisty występuje Janusz Frychel, basista znany głównie z występów w zespole Gang Olsena. Zastępstwo nie jest przypadkowe, ponieważ muzyk ten już od 2008 roku okazjonalnie wspomagał Dżem w razie niedyspozycji stałego basisty.

Beno Otręba uaktywnia się na Facebooku!

Tymczasem legendarny basista Dżemu zdecydował się na dość zaskakujący, ale cieszący jego fanów i fanki krok. Muzyk w niedzielę 30 sierpnia postanowił zaistnieć pod własnym nazwiskiem na portalu Facebook! Jak głosi treść wpisu, to właśnie nowe konto artysty będzie służyło mu do kontaktu z wielbicielami, to tu także ukazywać się będą kolejne oficjalne komunikaty.

Beno Otręba dodaje także, że zamierza traktować swój profil na Facebooku jako swoisty pamiętnik i będzie dzielił się z obserwującymi nie tylko bieżącymi sprawami, ale także archiwalnymi, fotograficznymi wspomnieniami. Fani i fanki artysty natychmiast ruszyli do sekcji komentarzy. W tych zaroiło się od życzeń zdrowia i jak najszybszego powrotu na scenę. Pojawiło się wśród nich także bardzo dużo zdjęć i wspomnień, związanych z basistą.

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