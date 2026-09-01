Nightwish świętuje 30-lecie i zapowiada wielkie wydawnictwo

Formacja Nightwish w tym roku świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji zespół zapowiedział wydanie wyjątkowej, jubileuszowej kolekcji zatytułowanej The Greatest 30 Years On Earth, która ukaże się na półkach sklepowych 11 grudnia 2026 roku nakładem Nuclear Blast Records.

Nadchodzący box to potężne podsumowanie dotychczasowej kariery zespołu. Znajdą się w nim m.in. zapisy z koncertów w Amsterdamie (2022) oraz w rodzinnym Kitee (2023).

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Warto też wspomnieć, że znajdziemy tu także szczegółowy wywiad z Tuomasem Holopainenem i Emppu Vuorinenem, który został przeprowadzony w tym roku. Muzycy podsumowują w nim niezwykłą historię zespołu oraz otwierają skarbiec z prywatnymi materiałami.

Dodatkowo The Greatest 30 Years On Earth zawiera film dokumentalny w reżyserii Villego Lipiäinena skupiający się na procesie twórczym i filozofii lidera grupy, Tuomasa Holopainena.

W roli bonusu wydawnictwo oferuje wybór utworów zremiksowanych i poddanych remasteringowi w słynnym Finnvox Studios, zarejestrowanych na żywo w studiu podczas wirtualnych koncertów w Islanders Arms w 2021.

Wydawnictwo ukaże się w dwóch formatach. Do sprzedaży trafił zestaw 4LP+Blu-ray oraz 3CD+Blu-ray Earbook. W sieci natomiast jest już dostępna pierwsza zapowiedź całości: wersja koncertowa kompozycji 7 Days To The Wolves z występu w Holandii.

Tuomas Holopainen na temat przyszłości Nightwish. "Mam już gotowych sześć nowych utworów"

Co dalej z Nightwish? Takie pytanie od dłuższego czasu zadawali sobie fani tej fińskiej grupy. We wrześniu 2024 roku ukazał się dziesiąty studyjny album fińskiej formacji, ale muzycy nie promowali Yesterwynde na koncertach. Grupa ostatni raz na scenie pojawiła się w czerwcu 2023.

Od wydania wspomnianej płyty w obozie Nightwish nastała cisza. Miłośnicy grupy mogli poczuć zaniepokojenie. Na szczęście, Tuomas Holopainen ostatnio wszystkich uspokoił. – Czuję większą dawkę inspiracji niż kiedykolwiek wcześniej. Dowodem na to jest fakt, że mam już gotowych sześć nowych utworów dla Nightwish. Za każdym razem, gdy siadam przed klawiszami, myślę sobie: "O tak, to jest świetne! Tylko poczekajcie, aż wszyscy to usłyszą". To niesamowicie ekscytujące uderzenie energii – powiedział muzyk w rozmowie dla zachodniego Metal Hammera.

Holopainen ujawnił, że zespół powróci do studia nagraniowego w maju 2027. A co z koncertami? – Przyszły rok to zbyt wcześnie na powrót w trasę. Kolejny rok? Całkiem możliwe. Zanim zagramy jakiekolwiek koncerty, chcę nagrać kolejną płytę i to się na pewno wydarzy – podsumował muzyk Nightwish.

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