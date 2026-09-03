Prawdziwy metalowy hołd dla Fleetwood Mac! Jest już pierwsza zapowiedź wydawnictwa Steel Rumours

Fleetwood Mac to z pewnością jedna z najważniejszych rockowych formacji w historii muzyki. Zespół powstał w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, a największy sukcesy odnosił w kolejnej dekadzie. Grupa wydała w trakcie kariery siedemnaście studyjnych albumów.

Tymczasem niebawem na rynku ukaże się wydawnictwo w hołdzie dla twórczości Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac - najsłynniejsze kompozycje legendy pop rockowego grania

20 listopada 2026 roku, nakładem wytwórni Cleopatra Records, światło dzienne ujrzy krążek zatytułowany Steel Rumours: The Songs of Fleetwood Mac Reforged In Metal. Artyści związani ze światem ciężkich brzmień wzięli na warsztat nieśmiertelne kompozycje grupy i nadali im całkowicie nowy sznyt.

Pierwszym singlem promującym całość jest nowa wersja kultowego Go Your Own Way z albumu Rumours, który premierę miał w 1977. W nagraniu udział wzięli: wokalistka Doro Pesch, gitarzysta Joel Hoekstra (Whitesnake) oraz perkusista Grayson Nekrutman (Sepultura).

– Zawsze bardzo lubiłam ten utwór. Danie mu nowego charakteru sprawiło ogromną frajdę. Szczególnie, gdy ma się u boku tak genialnego gitarzystę jak Joel Hoekstra i potężnego perkusistę, jakim jest Grayson Nekrutman – wyznała Doro, cytowana w informacji prasowej. Wspomniany utwór udostępniamy poniżej.

Warto wspomnieć, że na albumie Steel Rumours usłyszymy również takich artystów, jak Tim "Ripper" Owens (były wokalista Judas Priest), Vinny Appice (perkusista znany z Black Sabbath i zespołu dowodzonego przez Ronniego Jamesa Dio), Ronnie Romero (Rainbow) czy Candice Night (Blackmore’s Night; prywatnie żona Ritchiego Blackmore'a, byłego gitarzysty Deep Purple). Na płycie znajdzie się łącznie 12 utworów.

Oto najlepsze albumy w dyskografii Fleetwood Mac [TOP5]: