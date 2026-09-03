Niezwykła premiera płyty .WAVS. Album trafi do fanów na festiwalu przed wszystkimi

Redakcja Eska ROCK
2026-09-03 10:48

Zespół .WAVS przygotował dla fanów prawdziwą niespodziankę! Ich trzeci album, zatytułowany „TOTAL”, nie trafi od razu do serwisów streamingowych, a swoją premierę będzie miał podczas autorskiego festiwalu grupy. Zanim jednak fani usłyszą cały materiał na HEAVY POP FEST, muzycy odkrywają swoje lżejsze, bardziej popowe oblicze w najnowszym singlu „koledzy”, który mocno kontrastuje z ich dotychczasową twórczością.

.WAVS
Autor: .WAVS/ Facebook

.WAVS pokazują nowe oblicze. Ich singiel zapowiada album „TOTAL”

Krakowska grupa .WAVS, znana z łączenia alternatywnego rocka z nowoczesną produkcją, serwuje fanom kolejną nowość. Światło dzienne ujrzał właśnie ich najnowszy singiel zatytułowany ‘koledzy’. To już druga zapowiedź nadchodzącego, trzeciego w dorobku zespołu albumu „TOTAL”. Nowy utwór to opowieść o przyjaźni i wzajemnym wsparciu w trudnych chwilach. Kompozycja pokazuje też zupełnie inne, lżejsze i bardziej popowe oblicze formacji. Stanowi to wyraźny kontrast dla pierwszego singla, mrocznego i cięższego ‘co myśl, to lęk’, który promował nadchodzące wydawnictwo.

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Album „TOTAL” zadebiutuje na autorskim festiwalu

Zespół ma nietypowy plan na premierę swojej nowej płyty. Album „TOTAL” będzie miał swój fizyczny i koncertowy debiut podczas drugiej edycji autorskiego festiwalu grupy – HEAVY POP FEST. Wydarzenie odbędzie się 26 września 2026 roku w krakowskim klubie Hype Park. Fani, którzy pojawią się na festiwalu, nie tylko jako pierwsi usłyszą na żywo nowy materiał, ale też zobaczą koncerty zaproszonych gości. Obok gospodarzy z .WAVS na scenie pojawią się zespoły Metro, Mlecze, Toń oraz Taraban. Zaledwie kilka dni później, 6 października 2026 roku, płyta „TOTAL” trafi do serwisów streamingowych.

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Twórcy gatunku „heavy pop”

Zespół .WAVS od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie. Muzycy sami określają swoje brzmienie autorskim pojęciem „heavy pop”, które łączy inspiracje rockiem z przełomu lat 90. i 00. z wyrazistymi melodiami i mainstreamową produkcją. Grupę tworzą Maciej „Macias” Kowalski (wokal, teksty), Grzegorz Szot (gitara), Karol Masternak (gitara basowa) i Jacek Dębski (perkusja). Formacja zadebiutowała w 2019 roku, a jej pozycję ugruntował wydany w 2023 roku album „HEAVY POP”. W koncertowym dorobku grupy znajdują się występy na takich festiwalach jak Mystic Festival, Materiafest czy Zew Się Budzi, a także zwycięstwo w konkursie zespołów na Rockowej Nocy w Rzeszowie. Zespół ma na koncie również trasy zagraniczne i koncerty u boku takich wykonawców jak Illusion, Kult, Vader, Closterkeller czy Me and That Man.

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