Niezwykła premiera płyty .WAVS. Album trafi do fanów na festiwalu przed wszystkimi

.WAVS pokazują nowe oblicze. Ich singiel zapowiada album „TOTAL”

Krakowska grupa .WAVS, znana z łączenia alternatywnego rocka z nowoczesną produkcją, serwuje fanom kolejną nowość. Światło dzienne ujrzał właśnie ich najnowszy singiel zatytułowany ‘koledzy’. To już druga zapowiedź nadchodzącego, trzeciego w dorobku zespołu albumu „TOTAL”. Nowy utwór to opowieść o przyjaźni i wzajemnym wsparciu w trudnych chwilach. Kompozycja pokazuje też zupełnie inne, lżejsze i bardziej popowe oblicze formacji. Stanowi to wyraźny kontrast dla pierwszego singla, mrocznego i cięższego ‘co myśl, to lęk’, który promował nadchodzące wydawnictwo.

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Album „TOTAL” zadebiutuje na autorskim festiwalu

Zespół ma nietypowy plan na premierę swojej nowej płyty. Album „TOTAL” będzie miał swój fizyczny i koncertowy debiut podczas drugiej edycji autorskiego festiwalu grupy – HEAVY POP FEST. Wydarzenie odbędzie się 26 września 2026 roku w krakowskim klubie Hype Park. Fani, którzy pojawią się na festiwalu, nie tylko jako pierwsi usłyszą na żywo nowy materiał, ale też zobaczą koncerty zaproszonych gości. Obok gospodarzy z .WAVS na scenie pojawią się zespoły Metro, Mlecze, Toń oraz Taraban. Zaledwie kilka dni później, 6 października 2026 roku, płyta „TOTAL” trafi do serwisów streamingowych.

Twórcy gatunku „heavy pop”

Zespół .WAVS od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie. Muzycy sami określają swoje brzmienie autorskim pojęciem „heavy pop”, które łączy inspiracje rockiem z przełomu lat 90. i 00. z wyrazistymi melodiami i mainstreamową produkcją. Grupę tworzą Maciej „Macias” Kowalski (wokal, teksty), Grzegorz Szot (gitara), Karol Masternak (gitara basowa) i Jacek Dębski (perkusja). Formacja zadebiutowała w 2019 roku, a jej pozycję ugruntował wydany w 2023 roku album „HEAVY POP”. W koncertowym dorobku grupy znajdują się występy na takich festiwalach jak Mystic Festival, Materiafest czy Zew Się Budzi, a także zwycięstwo w konkursie zespołów na Rockowej Nocy w Rzeszowie. Zespół ma na koncie również trasy zagraniczne i koncerty u boku takich wykonawców jak Illusion, Kult, Vader, Closterkeller czy Me and That Man.

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