Zastąpił Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden. Fani długo nie mogli mu tego wybaczyć

Bruce Dickinson odchodzi. Iron Maiden musi znaleźć nowego wokalistę

Na początku lat 90. Iron Maiden znajdował się w trudnym momencie. Heavy metal zmieniał się, grunge wywrócił muzyczny rynek, a zespoły rządzące poprzednią dekadą musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Do tego w 1993 roku przyszło wydarzenie, które dla fanów Maiden było prawdziwym trzęsieniem ziemi. Bruce Dickinson odszedł z zespołu.

Iron Maiden postanowił jednak działać dalej i rozpoczął poszukiwania następcy. Ostatecznie wybór padł na Blaze'a Bayleya, wokalistę brytyjskiej grupy Wolfsbane. Bayley swoją profesjonalną karierę rozpoczął właśnie w Wolfsbane w latach 80. i to z tego zespołu przeszedł na największą scenę swojego życia.

Zastąpić Bruce'a Dickinsona? To prawie niewykonalne zadanie

Problem polegał na tym, że Bayley nie zastępował po prostu wokalisty. Zastępował Bruce'a Dickinsona. Człowieka, którego głos dla milionów fanów był częścią samej definicji Iron Maiden. Do tego oba głosy były zupełnie różne. Dickinson dysponuje wysokim, niezwykle charakterystycznym wokalem, który świetnie współpracuje z najbardziej klasycznym repertuarem grupy. Bayley śpiewa niżej, ciężej i bardziej surowo. Iron Maiden musiał więc zrobić coś trudnego – nie tylko wprowadzić nowego człowieka, lecz także częściowo dopasować muzykę do innego rodzaju głosu.

„The X Factor” pokazał Maiden w znacznie mroczniejszej odsłonie

Pierwszym albumem Iron Maiden z Bayleyem został wydany w 1995 roku „The X Factor”. Już sam nastrój płyty był daleki od triumfalnego heavy metalu kojarzonego z największymi hitami zespołu. Materiał był ciemniejszy, cięższy, momentami bardziej ponury. Bayley nie próbował przy tym śpiewać dokładnie tak jak Dickinson. I właśnie to stało się zarówno siłą, jak i problemem tego okresu. Część publiczności zaakceptowała zmianę, inni od początku traktowali nowego wokalistę jako człowieka, który znalazł się na miejscu należącym do kogoś innego. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że podczas koncertów Bayley musiał wykonywać również starsze utwory napisane z myślą o zupełnie innym głosie.

„Virtual XI” nie zatrzymał nadchodzącej zmiany

Drugi studyjny album Bayleya z Iron Maiden, „Virtual XI”, ukazał się w 1998 roku. To właśnie na dwóch płytach – „The X Factor” i „Virtual XI” – zamknęła się jego studyjna historia w Maiden. Oficjalna biografia Iron Maiden również opisuje lata 90. jako wymagający okres dla heavy metalu, podkreślając jednocześnie, że grupa kontynuowała nagrywanie i intensywne koncertowanie z Bayleyem. Rok później stało się jednak jasne, że rozpoczyna się nowy etap. W 1999 roku do Iron Maiden wrócił Bruce Dickinson. Jednocześnie powrócił gitarzysta Adrian Smith.

Bayley odszedł.

Dla zespołu zaczynał się okres, który doprowadził do „Brave New World” i kolejnego wielkiego rozdziału kariery. Blaze wszystko musiał poukładać od nowa. Przez lata pozostał „tym, który zastąpił Bruce'a” Takie porównanie potrafi ciągnąć się za artystą przez całe życie. Bayley mógł nagrywać własne płyty, koncertować i rozwijać solową karierę, ale dla części publiczności jedno zdanie zawsze pojawiało się jako pierwsze: „Były wokalista Iron Maiden”.

Było w tym trochę błogosławieństwa i trochę przekleństwa. Nazwa Iron Maiden otwierała drzwi i natychmiast przyciągała uwagę. Jednocześnie oznaczała permanentne porównanie do jednego z najbardziej cenionych wokalistów w historii heavy metalu. A przecież Bayley nie próbował nim być.

Po Iron Maiden nagrał własnego „Silicon Messiah”

Zamiast zniknąć po odejściu z grupy, Blaze rozpoczął bardzo konsekwentną solową karierę. W 2000 roku ukazał się jego pierwszy album z zespołem Blaze – „Silicon Messiah”. Potem przyszły kolejne wydawnictwa, trasy i lata grania w klubach oraz na festiwalach. Oficjalna biografia Bayleya wymienia obecnie dziesięć pełnowymiarowych albumów studyjnych wydanych po okresie Iron Maiden, a także płyty koncertowe i DVD. W 2024 roku ukazał się „Circle of Stone”.

Co ważne, Bayley nigdy nie odciął się od swojej historii z Dziewicą. Przeciwnie – z czasem coraz swobodniej do niej wracał. Być może najlepszym dowodem na to, jak bardzo zmieniło się postrzeganie ery Blaze'a, są wydarzenia z ostatnich lat. W 2026 roku sam Iron Maiden zaprosili Bayleya na EddFest, wydarzenie związane z obchodami 50-lecia grupy. Zapowiedziano tam specjalny koncert z utworami z „The X Factor” oraz „Virtual XI”. Bayley mówił przy tej okazji, że jest dumny z dwóch albumów nagranych z Maiden. Co ważne, oficjalna strona grupy również przypomina dziś jego wkład w historię zespołu bez dystansowania się od tego okresu. To symboliczne. Po latach era, którą przez lata traktowano jako problematyczny przypis do historii Iron Maiden, jest coraz częściej oceniana jak osobny, specyficzny rozdział.

Blaze Bayley wystąpi na Summer Dying Loud

Polscy fani będą mogli zobaczyć Bayleya już 4 września 2026 roku podczas Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Wokalista pojawi się na Scenie Głównej o godz. 18:30 i zagra do 19:30. Co ciekawe, jego występ rozpocznie jeden z najbardziej atrakcyjnych fragmentów całego festiwalu. Po Bayleyu o 20:00 wystąpi Nergal ze specjalnym projektem Sventevith, a od 21:30 scenę przejmie Satyricon. W ciągu kilku godzin publiczność przejdzie więc od klasycznego brytyjskiego heavy metalu przez początki polskiego black metalu aż do jednej z największych ikon norweskiej sceny.

Blaze Bayley nie wygrał z Bruce'em Dickinsonem. I chyba nigdy nie musiał

Po latach łatwiej zobaczyć najważniejszy problem całej historii. Bayley przez długi czas był oceniany tak, jakby miał udowodnić, że jest lepszą wersją Bruce'a Dickinsona. Nie był. Miał inny głos, inną sceniczną osobowość i trafił do Iron Maiden w jednym z najtrudniejszych momentów w historii zespołu. A mimo to nagrał z nim dwie płyty, koncertował na całym świecie i zostawił utwory, do których po latach wraca również sam Maiden.

Najbardziej przewrotne jest więc to, że dziś na koncert Blaze'a Bayleya mogą przyjść zarówno ci, którzy bronili go już w 1995 roku, jak i ludzie, którzy potrzebowali trzydziestu lat, żeby spojrzeć na jego erę bez pytania: „A gdzie jest Bruce?”

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