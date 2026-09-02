QUIZ. Dopasuj nazwiska polskich wokalistów i wokalistek do zespołu

Polski rock to nie tylko potężne riffy i bębny wybijające rytm wolności. To przede wszystkim one i oni – charyzmatyczne postacie, które swoim głosem, tekstami i scenicznym magnetyzmem definiowały całe pokolenia. Czas więc na quiz, który powinien spodobać się znawcom rodzimej muzyki.

Najlepsze polskie albumy rock i metal 2025

Są takie nazwiska, które od lat kojarzą nam się tylko z jedną nazwą. Z jednym zespołem, którego nie potrafimy sobie wyobrazić właśnie bez tej osoby stojącej przy mikrofonie. Historia polskiej sceny to jednak często także skomplikowana układanka. Nie brakuje przecież legendarnych grup, w których stołek wokalisty/wokalistki był dość "gorący" na przestrzeni lat.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyzwanie. Przed tobą nazwiska, które zna każdy fan rodzimego rocka, oraz nazwy zespołów, które na stałe zapisały się w kanonie. Czy potrafisz połączyć je w pary bez ani jednego błędu? Sprawdź się w naszym quizie, który składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Od razu zaznaczamy, że dana osoba albo jest, albo była w przeszłości związana z daną grupą. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: