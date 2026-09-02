Quiz dla fanów polskiego rocka. Dopasuj nazwiska polskich wokalistów i wokalistek do właściwego zespołu

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-02 8:39

Polski rock od dekad słynie z niezwykłych osobowości scenicznych, wyrazistych tekstów i bezkompromisowej charyzmy. Dla fanów mamy zadanie, które jest doprawdy dość proste. Wystarczy poprawnie dopasować nazwisko wokalisty lub wokalistki do odpowiedniego zespołu. Kto śpiewał w O.N.A.? A kto jest frontmanem Lady Pank?

Wokaliści
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

QUIZ. Dopasuj nazwiska polskich wokalistów i wokalistek do zespołu

Polski rock to nie tylko potężne riffy i bębny wybijające rytm wolności. To przede wszystkim one i oni – charyzmatyczne postacie, które swoim głosem, tekstami i scenicznym magnetyzmem definiowały całe pokolenia. Czas więc na quiz, który powinien spodobać się znawcom rodzimej muzyki. 

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Są takie nazwiska, które od lat kojarzą nam się tylko z jedną nazwą. Z jednym zespołem, którego nie potrafimy sobie wyobrazić właśnie bez tej osoby stojącej przy mikrofonie. Historia polskiej sceny to jednak często także skomplikowana układanka. Nie brakuje przecież legendarnych grup, w których stołek wokalisty/wokalistki był dość "gorący" na przestrzeni lat. 

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Przygotowaliśmy dla Ciebie wyzwanie. Przed tobą nazwiska, które zna każdy fan rodzimego rocka, oraz nazwy zespołów, które na stałe zapisały się w kanonie. Czy potrafisz połączyć je w pary bez ani jednego błędu? Sprawdź się w naszym quizie, który składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Od razu zaznaczamy, że dana osoba albo jest, albo była w przeszłości związana z daną grupą. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Dopasuj nazwiska polskich wokalistów i wokalistek do odpowiedniego zespołu
Pytanie 1 z 10
Piotr Rogucki: