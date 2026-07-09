Wokalista Blaze Bayley wspomina słynny koncert Iron Maiden w Chile. "Nagle kilku facetów zrujnowało wszystko wokół"

Blaze Bayley to były wokalista Iron Maiden. W tym słynnym brytyjskim zespole śpiewał przez kilka lat. W 1994 zastąpił on w składzie Bruce'a Dickinsona, który postanowił w pełni poświęcić się karierze solowej. Bayley wziął udział w nagraniu dwóch studyjnych albumów, The X Factor (1995) oraz Virtual XI (1998). Po pięciu latach Bayley musiał ustąpić miejsca Dickinsonowi.

Ostatnio wokalista udzielił bardzo ciekawego wywiadu zachodniemu Metal Hammerowi. Wrócił on wspomnieniami do słynnego koncertu Żelaznej Dziewicy, który odbył się w Chile.

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Pod koniec sierpnia 1996, w ramach trasy promującej The X Factor, muzycy Iron Maiden po raz pierwszy w historii zagrali w tym kraju. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ tamtejszy kościół skutecznie naciskał na rząd, by zablokować występy "satanistów". Oczekiwania były duże, ale pewna grupka osób pod sceną postanowiła zniszczyć to metalowe święto.

Członkowie, w trakcie wykonywania kompozycji The Trooper, zostali przez nią opluci. Bayley nie wytrzymał tego. Podszedł do krawędzi sceny i zaczął wygrażać jednej z osób. Wydarł się do mikrofonu, każąc mu "spie***lać".

Zapis tego koncertu można w całości znaleźć w sieci.

Były wokalista Iron Maiden wyjawił ponadto we wspomnianym wywiadzie, że chilijski odpowiednik stacji BBC bezczelnie rozstawił się w chilijskim teatrze i zarejestrował cały koncert bez zgody muzyków.

– Tamtejsza policja biegała z bronią u boku, atmosfera była bardzo napięta i nikt z nas nie czuł, że może podejść i powiedzieć: "Hej, nie możecie tego nagrywać". Gdzieś tam więc krąży zapis całego tego gigu. Zresztą, poza moim wybuchem wściekłości, poszło nam całkiem dobrze i brzmiałem tam naprawdę świetnie! – wyjaśnił Blaze Bayley.

Blaze Bayley zaśpiewa utwory Iron Maiden na koncercie w Polsce

Wokalista od zawsze lubił do nas przyjeżdżać na koncerty. Jednak w ostatnich latach, w tym względzie, zaniedbał polskich słuchaczy. Ostatni raz wystąpił nad Wisłą w 2019. To się w końcu zmieni w tym roku. Bayley zawita na festiwal Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Tegoroczna edycja odbędzie się 3-5 września 2026 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Olimpijczyk" im. Włodzimierza Smolarka. Wokalista zgodził się zagrać wyjątkowy set z utworami, które nagrał z Iron Maiden w latach dziewięćdziesiątych.

Oto najlepsze utwory Iron Maiden nagrane z Blaze'em Bayleyem w składzie: