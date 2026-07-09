Nie żyje Bonnie Tyler. Oto TOP10 najważniejszych utworów artystki

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-09 12:57

W czwartek 9 lipca bliscy i management Bonnie Tyler przekazali tragiczną wiadomość o odejściu piosenkarki. Walijska ikona zmarła w wieku 75 lat po długotrwałej hospitalizacji. Wokalistka zyskała sławę dzięki potężnej barwie głosu. Przypominamy dziesięć jej największych przebojów.

Wiosną tego roku do mediów dotarły pierwsze alarmujące doniesienia dotyczące zdrowia Bonnie Tyler. Na początku maja management piosenkarki wydał komunikat o jej pobycie w placówce medycznej w portugalskim Faro. Początkowo mówiono wyłącznie o zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit. Sytuacja z czasem mocno się skomplikowała i napłynęły kolejne dramatyczne wieści. Piosenkarka trafiła na oddział intensywnej terapii pod respirator w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a ostatecznie przeszła reanimację wskutek zatrzymania krążenia.

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Z czasem na jaw wyszły szczegóły dotyczące poważnych komplikacji zdrowotnych. Wokalistka doznała perforacji jelita i w jej organizmie rozwinęła się groźna infekcja pomimo wykonanej operacji. Dwa miesiące wcześniej przyjaciel rodziny wyjawił okoliczności początków choroby. Piosenkarka skarżyła się na złe samopoczucie już w kwietniu, lecz brytyjscy medycy mieli zignorować te sygnały. Z tego powodu jej mąż szybko zorganizował leczenie w prywatnym portugalskim szpitalu, aby ratować gwiazdę.

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W ostatnich tygodniach docierały wprawdzie pozytywne doniesienia o postępach w rekonwalescencji, ale walka o uratowanie wokalistki zakończyła się niepowodzeniem. W czwartek 9 lipca najbliżsi opublikowali oficjalny komunikat o jej odejściu. Artystka zmarła w wieku 75 lat z powodu leczonego wcześniej schorzenia. Przedstawiciele zmarłej piosenkarki zapowiedzieli już przygotowanie kolejnego oświadczenia, które zgodnie z deklaracjami ujrzy światło dzienne w niedalekiej przyszłości.

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Przebojowa kariera Bonnie Tyler. Płyty i piosenki walijskiej ikony

Zmarła piosenkarka należała do grona artystów o absolutnie globalnym statusie. Początki jej scenicznej drogi to koniec lat sześćdziesiątych, a pierwszy singiel ukazał się w roku 1976. Zamiast utworu „My! My! Honeycomb” to kompozycja „Lost in France” przyniosła jej pierwszy wielki rozgłos. Największe sukcesy nadeszły w latach osiemdziesiątych za sprawą krążków „Faster Than the Speed of Night” oraz „Secret Dreams and Forbidden Fire”. Ikona użyczyła głosu na ścieżkach do produkcji „Footloose” i „The World Is Full of Married Men”. Jej dyskografię zamyka album „The Best Is Yet to Come” wydany w 2021 roku.

Walijska piosenkarka stworzyła mnóstwo przebojów ze statusem prawdziwie nieśmiertelnych. Poniższa galeria pozwala na szybkie przypomnienie tych niezapomnianych kompozycji.

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