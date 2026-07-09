Nie żyje Bonnie Tyler. Oto TOP10 najważniejszych utworów artystki

Wiosną tego roku do mediów dotarły pierwsze alarmujące doniesienia dotyczące zdrowia Bonnie Tyler. Na początku maja management piosenkarki wydał komunikat o jej pobycie w placówce medycznej w portugalskim Faro. Początkowo mówiono wyłącznie o zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit. Sytuacja z czasem mocno się skomplikowała i napłynęły kolejne dramatyczne wieści. Piosenkarka trafiła na oddział intensywnej terapii pod respirator w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a ostatecznie przeszła reanimację wskutek zatrzymania krążenia.

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Z czasem na jaw wyszły szczegóły dotyczące poważnych komplikacji zdrowotnych. Wokalistka doznała perforacji jelita i w jej organizmie rozwinęła się groźna infekcja pomimo wykonanej operacji. Dwa miesiące wcześniej przyjaciel rodziny wyjawił okoliczności początków choroby. Piosenkarka skarżyła się na złe samopoczucie już w kwietniu, lecz brytyjscy medycy mieli zignorować te sygnały. Z tego powodu jej mąż szybko zorganizował leczenie w prywatnym portugalskim szpitalu, aby ratować gwiazdę.

Nie żyje Bonnie Tyler. Komunikat rodziny o śmierci gwiazdy

W ostatnich tygodniach docierały wprawdzie pozytywne doniesienia o postępach w rekonwalescencji, ale walka o uratowanie wokalistki zakończyła się niepowodzeniem. W czwartek 9 lipca najbliżsi opublikowali oficjalny komunikat o jej odejściu. Artystka zmarła w wieku 75 lat z powodu leczonego wcześniej schorzenia. Przedstawiciele zmarłej piosenkarki zapowiedzieli już przygotowanie kolejnego oświadczenia, które zgodnie z deklaracjami ujrzy światło dzienne w niedalekiej przyszłości.

Sonda Który utwór Bonnie Tyler lubisz najbardziej? "Lost in France" "It's a Heartache" "Total Eclipse of the Heart" "Holding Out for a Hero" "If You Were a Woman (And I Was a Man)"

Przebojowa kariera Bonnie Tyler. Płyty i piosenki walijskiej ikony

Zmarła piosenkarka należała do grona artystów o absolutnie globalnym statusie. Początki jej scenicznej drogi to koniec lat sześćdziesiątych, a pierwszy singiel ukazał się w roku 1976. Zamiast utworu „My! My! Honeycomb” to kompozycja „Lost in France” przyniosła jej pierwszy wielki rozgłos. Największe sukcesy nadeszły w latach osiemdziesiątych za sprawą krążków „Faster Than the Speed of Night” oraz „Secret Dreams and Forbidden Fire”. Ikona użyczyła głosu na ścieżkach do produkcji „Footloose” i „The World Is Full of Married Men”. Jej dyskografię zamyka album „The Best Is Yet to Come” wydany w 2021 roku.

Walijska piosenkarka stworzyła mnóstwo przebojów ze statusem prawdziwie nieśmiertelnych. Poniższa galeria pozwala na szybkie przypomnienie tych niezapomnianych kompozycji.