Wyjątkowe wyróżnienie dla ikony rocka. Alex Van Halen uhonorowany w rodzinnej Holandii

Alex Van Halen to perkusista, który przez prawie pięć dekad grał w formacji Van Halen. Legendarna grupa zakończyła jednak swoją działalność w 2020 po śmierci gitarzysty Eddiego Van Halena.

Choć muzyk często pozostawał w cieniu swojego genialnego brata, to niewątpliwie Alex był sercem i fundamentem zespołu. Przez te wszystkie lata zainspirował wielu perkusistów. Był dla nich, bez dwóch zdań, wzorem.

Ostatnio natomiast muzyk został oficjalnie uhonorowany przez władze Holandii. 73-letni Van Halen otrzymał prestiżowy tytuł Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (Kawaler Orderu Lwa Niderlandzkiego). Jest to najwyższe cywilne odznaczenie rycerskie w kraju.

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Uroczysta ceremonia odbyła się 1 września 2026 roku w budynku akademickim Berchmanianum na Uniwersytecie Radbouda w Nijmegen. Odznaczenie wręczył Van Halenowi sam burmistrz miasta, Hubert Bruls.

W krótkim przemówieniu legendarny perkusista powiedział:

Większość tego wydarzenia zorganizował mój kuzyn, ale jestem niezwykle wdzięczny. Uważam, że takie instytucje są ważne w życiu ludzi, ponieważ nadają godność i powagę temu, co robimy. Czy to faktycznie zasłużone, czy nie – to już inne pytanie. Ale możemy starać się do tego dążyć. I o to w tym wszystkim chodzi – musisz mieć w życiu wyznaczony cel, do którego będziesz dążyć.

Wizyta w Nijmegen była dla Alexa Van Halena emocjonalną podróżą do przeszłości. To właśnie tam, po urodzeniu w Amsterdamie, wychowywali się bracia Van Halen.

– Alex wciąż czuje więź z Nijmegen, a z kolei Nijmegen oddaje hołd zespołowi. W 2019 roku część Hunnerparku została tymczasowo przemianowana na Van Halenplein (Plac Van Halen), a w mieście powstał mural na cześć Eddiego van Halena. Muzyczne dziedzictwo Alexa van Halena i zespołu Van Halen jest ogromne. Jako perkusista wypracował rozpoznawalne brzmienie i własny, unikalny styl, inspirując pokolenia muzyków. Za swoją imponującą karierę został mianowany Kawalerem Orderu Lwa Niderlandzkiego – możemy natomiast przeczytać w komunikacie udostępnionym na stronie miasta.

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