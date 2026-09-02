Oto najlepsze metalowe albumy według sztucznej inteligencji [TOP10]

Różnego rodzaju zestawienia zawsze wzbudzają dyskusje. Na przestrzeni lat pojawiło się mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych metalowych albumów w historii. Ten gatunek cały czas ma się dobrze, więc z pewnością w przyszłości będą pojawiać się kolejne. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobra informacja.

Tego typu zestawienia mogą być dobrym drogowskazem dla osób, które chcą się mocniej zagłębić w świat cięższych brzmień.

Kilka lat temu ranking, o którym było głośno, stworzył amerykański magazyn Rolling Stone. Później dziennikarze tego opiniotwórczego medium udostępnili także listę najlepszych utworów metalowych wszech czasów.

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Jeśli ktoś zadałby pytanie: jaka jest najlepsza metalowa płyta wszech czasów, to z pewnością nie otrzymałby tylko jednej odpowiedzi. Czy na takie miano zasługuje Master of Puppets Metalliki? A może któryś ze studyjnych albumów Iron Maiden? Nie zabraknie przecież głosów, że w rankingu pierwsze miejsce powinna zająć formacja Black Sabbath, która kładła podwaliny pod rozwój metalu.

A jak na takie pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł Chat GPT. To narzędzie, z którego coraz chętniej korzystamy. Należy, rzecz jasna, pamiętać, że płytowe wybory AI to tylko zabawa. Na pewno jednak ranking najlepszych metalowych albumów wszech czasów stworzony przez Chat GPT zachęci czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie.

– Każdy z tych albumów miał ogromny wpływ na kształtowanie się różnych nurtów metalu i pozostaje kultowym dziełem w swojej dziedzinie – tak swoje wybory podsumował Chat GPT.

Jakie metalowe albumy wskazała więc nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy TOP10 wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych utworów ze słowem "metal" w tytule: