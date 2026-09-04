Tak zmieniał się Dave Gahan. Frontman Depeche Mode jest jak wino!

Dave, a właściwie to David, Gahan urodził się 9 maja 1962 roku w Epping, w Essex. Pochodzi z typowej rodziny z klasy robotniczej: jego mama była konduktorką, a tata kierowcą autobusu. Mały David nie wychowywał się z biologicznym ojcem - rodzice przyszłego muzyka rozstali się, gdy ten miał zaledwie pół roku - Jack Gahan adoptował chłopca i jego starszą siostrę, którzy przyjęli jego nazwisko.

Dave dorastał więc ze świadomością, że to Jack jest jego ojcem. Świat chłopca runął w 1971 roku, gdy mężczyzna zmarł, a niedługo później w jego życiu pojawił się prawdziwy tata, który jednak dość szybko ponownie z niego zniknął - jednak już na zawsze. Wszystkie te zdarzenia odcisnęły piętno na młodym chłopaku, który szybko zaczął mieć problemy z prawem. Ratunkiem przed całkowitym stoczeniem się stała się dla niego muzyka.

Gahan dysponuje niezwykle charakterystycznym, głębokim wokalem, który wyróżniał go na tyle, że Vince Clarke i Andy Fletcher zdecydowali się w 1980 roku zaprosić go do wspólnych działań w ramach zespołu, który cały świat poznał w końcu pod nazwą Depeche Mode. Reszta, jak to mówią, jest już historią.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Dave Gahan - ikona światowej muzyki

Dziś Dave Gahan jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wokalistów na świecie. Choć muzyk przeżył w swoim życiu chwile chwały, jak i upadki na samo dno - chociażby w postaci poważnego uzależnienia od substancji psychoaktywnych i kilku przedawkowań - dziś zachowuje trzeźwość, skupiając się na działaniach artystycznych i szczęśliwym życiu rodzinnym.

Jako wokalista Depeche Mode nagrał z grupą piętnaście studyjnych albumów - w tym najnowszy, Memento Mori z 2023 roku. W 2003 roku zaś zadebiutował pod własnym nazwiskiem za sprawą krążka Paper Monsters, 4 lata później wydał kolejny i na ten moment ostatni solowy, Hourglass. Gahan ma także na koncie trzy albumy, nagrane z duetem Soulsavers.

Mówi się, że niektórzy muzycy starzeją się dosłownie jak wino - taką osobą zdecydowanie jest także Dave Gahan! Sprawdź na poniższych zdjęciach, jak w trakcie swojej scenicznej działalności zmieniał się frontman Depeche Mode!