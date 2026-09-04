Wielka radość w rodzinie Lennonów! Syn Johna Lennona potwierdził ekscytujące wieści

John Lennon to jedna z tych ikon muzyki, w przypadku której emocje wzbudzała - i wciąż wzbudza - nie tylko muzyka, ale także życie prywatne. Szczególny rozgłos miał miejsce wokół drugiego małżeństwa dawnego Beatlesa, z artystką i performerką Yoko Ono. Para tworzyła związek w życiu prywatnym, współpracowała ze sobą także na kanwie zawodowej, nagrywając wspólne albumy i organizując liczne działania artystyczne. Nim jednak Lennon ożenił się z Yoko, był w związku z Cynthią Lennon, z którą doczekał się syna, Juliana Lennona, który poszedł w ślady ojca i został muzykiem oraz fotografem.

Ścieżką wytyczoną przez znanych rodziców podążył także jedyny syn Johna i Yoko, Sean Ono Lennon. Artysta, muzyk i producent filmowy jest jedną z kluczowych osób, jeśli chodzi o sprawowanie pieczy nad dziedzictwem Lennona. Kwestia ta nabrała teraz zupełnie innego wymiaru!

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Urodził się pierwszy wnuk Johna Lennona!

Jako pierwszy to Julian Lennon, publikując w sieci zdjęcie, rozbudził plotki o tym, jakoby Sean i jego wieloletnia partnerka, aktorka i artystka Charlotte Kemp Muhl, doczekali się pierwszego dziecka.

W końcu wieści te postanowili potwierdzić sami zainteresowani, wrzucając na swoje konta w mediach społecznościowych pierwsze rodzinne zdjęcie, na którym pozują z maleństwem. Wiadomo, że para doczekała się chłopca, któremu postanowiła dać na imię Aurelius. We własnym wpisie świeżo upieczona mama w żartobliwych słowach pisze o realiach życia z niemowlęciem i skarży się na brak snu.

Narodziny dziecka Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Muhl oznaczają, że na świat przyszedł pierwszy wnuk Jona Lennona! Choć starszy syn muzyka jest autorem książek dla dzieci, to sam nie doczekał się potomstwa. Jak tłumaczył to w licznych wywiadach, decyzja ta wynika z trudnej relacji z jego nieżyjącym już ojcem.

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