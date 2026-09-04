Dopasuj stolicę do województwa. Przekonaj się w quizie, jak dobrze znasz polską geografię!

Można stwierdzić, że podział naszego kraju na województwa ma swoje korzenie już w XII wieku, kiedy to w Księstwie Polskim doszło do rozbicia dzielnicowego. Pierwsze województwa, rozumiane w takim sensie, w jakim patrzymy na nie obecnie, powstawać zaczęły w XIV wieku, a terenami tymi zarządzali wyznaczeni przez władcę wojewodowie. Liczba województw w Polsce zmieniała się z biegiem lat: początkowo było ich osiem, kolejno pięć, piętnaście, siedemnaście, następnie znowu czternaście, aż w końcu w latach 1975-1998 nasz kraj podzielony był na aż 49 województw! Obecnie tych jest szesnaście, a stan ten utrzymuje się od 1 stycznia 1999 roku, kiedy to w życie weszła nowa reforma administracyjna. Jej celem było utworzenie większych regionów, które mogłyby konkurować z innymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło ostatecznie pięć lat później. Każde z województw a swoją własną stolicę, w której znajdują się siedziby wojewodów i sejmików wojewódzkich, jednak w dwóch przypadkach zdecydowano się na ich rozdzielenie, dzięki czemu są wyjątki, mające dwie stolice!

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Czy wiesz, które miasta są stolicami polskich województw?

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