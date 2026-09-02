Quiz. Kto grał kogo w 13 posterunku?

Mimo, że od premiery pierwszego odcinka 13 posterunku minęło już ponad 25 lat, to serial, w którym główną rolę gra Cezary Pazura, nie traci nic na swojej popularności. Jest powszechnie uznawany za kultowy. Nikogo to raczej nie dziwi.

Akcja tego komediowego serialu, który zadebiutował pod koniec 1997, toczy się na tytułowym posterunku, umiejscowionym na peryferiach Warszawy. Za kamerą produkcji stanął Maciej Ślesicki.

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13 posterunek jest pełen absurdalnego humoru czy legendarnych tekstów (niektóre z nich weszły do mowy potocznej). Dlatego właśnie na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji. I wygląda na to, że to się nigdy nie zmieni. Czas mija, a fanów produkcji wcale nie ubywa.

Przypomnijmy, że w serialu, oprócz Cezarego Pazury, wystąpili m.in. Aleksandra Woźniak, Marek Perepeczko czy Piotr Zelt. Nie da się ukryć, że takiej popularności 13 posterunku z pewnością by nie było, gdyby nie świetna obsada aktorska.

Postanowiliśmy stworzyć kolejny quiz dotyczący tego serialu. Sprawdzimy w nim wiedzę dotyczącą tego, kto kogo grał w 13 posterunku. Quiz składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi fani tej kultowej produkcji z pewnością zdobędą, bez większych problemów, maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz: