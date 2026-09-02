Quiz. Jak poprawnie zapisać te trudne nazwy zwierząt?

W świecie zwierząt, który jest niesamowicie bogaty, niektóre nazwy naprawdę mogą zaskakiwać. Zwłaszcza w naszym języku, jeśli chodzi o poprawną pisownię. Obcokrajowcy mają z nim problemy, my w sumie także. Nie od dziś przecież wiadomo, że rodzima ortografia bywa problematyczna.

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Chodzi o popularne pułapki związane z "ch", "h", "rz", "ż", "ó" czy "u". Trzeba zdecydowanie na nie uważać, bo mogą sprawić spory ból głowy.

Nie martw się, jeśli nie jesteś orłem ortografii! Ten quiz to nie tylko test, ale przede wszystkim świetna okazja do nauki i poszerzenia swoich horyzontów. Każde pytanie to szansa na przypomnienie sobie zasad pisowni i odkrycie ciekawostek o świecie zwierząt.

Quiz składa się z dziesięciu pytań, który wystawi na próbę twoją lingwistyczną intuicję i znajomość polskiej pisowni. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy!

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