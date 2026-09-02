Quiz dla miłośników ortografii. Czy wiesz, jak poprawnie zapisać te trudne nazwy zwierząt?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-02 8:46

Świat przyrody zachwyca różnorodnością, ale polska ortografia potrafi zmienić nawet najsympatyczniejsze stworzenie w prawdziwą językową pułapkę. Niektóre nazwy zwierząt przyprawiają o ból głowy. Jak je poprawnie zapisać? To naprawdę dobre pytanie. I na nie odpowie nasz quiz.

Żółw
Autor: Wikimedia Commons/Lukas Plewnia/ Creative Commons

Quiz. Jak poprawnie zapisać te trudne nazwy zwierząt?

W świecie zwierząt, który jest niesamowicie bogaty, niektóre nazwy naprawdę mogą zaskakiwać. Zwłaszcza w naszym języku, jeśli chodzi o poprawną pisownię. Obcokrajowcy mają z nim problemy, my w sumie także. Nie od dziś przecież wiadomo, że rodzima ortografia bywa problematyczna. 

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Chodzi o popularne pułapki związane z "ch", "h", "rz", "ż", "ó" czy "u". Trzeba zdecydowanie na nie uważać, bo mogą sprawić spory ból głowy. 

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Nie martw się, jeśli nie jesteś orłem ortografii! Ten quiz to nie tylko test, ale przede wszystkim świetna okazja do nauki i poszerzenia swoich horyzontów. Każde pytanie to szansa na przypomnienie sobie zasad pisowni i odkrycie ciekawostek o świecie zwierząt.

Quiz składa się z dziesięciu pytań, który wystawi na próbę twoją lingwistyczną intuicję i znajomość polskiej pisowni. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy!  

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz ortograficzny. Jak piszemy te nazwy zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Jak poprawnie zapisać nazwę tego gada, który występuje na wszystkich kontynentach i oceanach z wyjątkiem Antarktydy?