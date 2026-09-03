Wielki quiz z geografii. Czy potrafisz przyporządkować europejskie rzeki do miast?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-03 12:57

Są nieodłącznym elementem krajobrazu największych europejskich metropolii, nadają im wyjątkowy klimat i od wieków kształtują ich historię. Mowa oczywiście o rzekach. I to ich tyczy się ten quiz. Wystarczy tylko dobrze połączyć europejskie miasto i rzekę. To bez wątpienia zadanie dla miłośników geografii.

Europa
Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Quiz geograficzny. Dopasuj rzekę do konkretnego europejskiego miasta

Choć Europa jest stosunkowo niewielka, jeśli chodzi o powierzchnię, to nasz kontynent, bez dwóch zdań, może poszczycić się gęstą i różnorodną siecią rzeczną. Przypomnijmy, że te naturalne arterie od wieków kształtowały krajobrazy, wyznaczały szlaki handlowe, zasilały osady ludzkie, a także odgrywały niebagatelną rolę w rozwoju cywilizacji na Starym Kontynencie. 

ESKA ROCK_Kazik Staszewski otwarcie o polskiej polityce. Muzyk Kultu wypowiedział się na temat wyborów prezydenckich

Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć quiz, który będzie niewątpliwie fascynującą podróżą po Europie. Przewodnikiem będą z kolei właśnie rzeki. Od majestatycznego Dunaju po tajemniczą Wełtawę, od rwącego Rodanu aż po spokojną Wisłę.

Polecany artykuł:

Nie da się ukryć, że rzeki Starego Kontynentu to arterie życia, historii, a także kultury. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Miłośnicy geografii z pewnością nie będą mieli problemu z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. 

Rozwiąż nasz quiz:

QUIZ. Dopasuj rzekę do konkretnego europejskiego miasta
Pytanie 1 z 10
Która rzeka przepływa przez Budapeszt?