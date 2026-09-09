John Lennon - 5 ciekawostek o albumie “Imagine” na 55-lecie | Jak dziś rockuje?

John Lennon oficjalnie zadebiutował jako artysta solowy wraz z wydaniem w grudniu 1970 roku albumu John Lennon/Plastic Ono Band. Wydawnictwo spotkało się z szerokim uznaniem opinii publicznej, a o dawnym muzyku The Beatles nie przestawało być głośno. W dużej mierze miało to związek z jego polityczno-społecznym zaangażowaniem, wyrazem którego jest chociażby wydany w marcu 1971 roku protest song Power to the People. Już w tym czasie Lennon powoli pracował jednak nad swoim drugim pełnoprawnym wydawnictwem.

Eska rock: Tym utworem John Lennon chciał zmienić nastawienie świata. Historia powstania „Imagine”

Narodziny "Imagine"

Pierwsze sesje nagraniowe, od samego początku zorganizowane z zamysłem zarejestrowania materiału na kolejną płytę, odbyły się już na początku 1971 roku. Dość szybko okazało się, że niezwykle ważny udział będzie w nich miał jeden z Beatlesów - nie, nie Paul McCartney, a będący chwilę po kolosalnym sukcesie All Things Must Pass George Harrison.

Panowie odbyli wspólną sesję jammowania w Nowym Jorku i to w ich trakcie John zaprosił gitarzystę do współpracy, którą ten przyjął. Oficjalne nagrania rozpoczęły się na dobre w maju 1971 roku w Ascot Sound Studios, a w tym czasie John miał już gotowe utwory It's So Hard i I Don't Want to Be a Soldier, Mama, choć podczas prawidłowych sesji muzyk podjął decyzję o ponownym zarejestrowaniu drugiego z wymienionych. Dokładnie 27 maja zaś nagrana została kompozycja, która dała tytuł całemu wydawnictwu - i stała się flagową dla całej solowej twórczości Johna Lennona - Imagine.

Po pobycie w Berkshire John i Yoko wraz ze współpracownikami przenieśli się do Nowego Jorku, gdzie kontynuowano nagrania - to tam właśnie zarejestrowano partie smyczkowe. To tu także do artystów dołączył współproducent nadchodzącego wydawnictwa, Phil Spector.

Brzmienie drugiej płyty Johna Lennona różni się od jego wcześniejszych solowych dokonań. Jest ono dużo bardziej melodyjne, przystępne, pozbawione muzycznych eksperymentów i performansów, dowodem na co jest niemal otwarcie popowy Oh Yoko!.

Oficjalna premiera Imagine miała miejsce w Stanach Zjednoczonych dokładnie 9 września 1971 roku i miesiąc później w Wielkiej Brytanii, dopiero w tym czasie także ukazał się oficjalny singiel z albumu, na który wybrano utwór tytułowy. Płyta odniosła duży sukces tak krytyczny, jak i komercyjny - dotarła na szczyty listy przebojów tak w USA, jak i na Wyspach.

Dziś Imagine to wydawnictwo flagowe dla Lennona, często wskazywane jako jedne z najlepszych - o ile nie najlepsze - jakie wydał pod własnym nazwiskiem. Jakie skrywa ciekawostki? Sprawdź poniżej!