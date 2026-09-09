John Lennon - 5 ciekawostek o albumie “Imagine” na 55-lecie | Jak dziś rockuje?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-09 5:55

W historii muzyki jest wiele albumów, które z różnych względów są powszechnie uznawane za przełomowe, ikoniczne dla muzyki. Takim tytułem jest z pewnością "Imagine", czyli drugi solowy album Johna Lennona, z którego pochodzi ikoniczna już kompozycja o tym samym tytule. Jakie są okoliczności powstania i promocji wydawnictwa?

John Lennon oficjalnie zadebiutował jako artysta solowy wraz z wydaniem w grudniu 1970 roku albumu John Lennon/Plastic Ono Band. Wydawnictwo spotkało się z szerokim uznaniem opinii publicznej, a o dawnym muzyku The Beatles nie przestawało być głośno. W dużej mierze miało to związek z jego polityczno-społecznym zaangażowaniem, wyrazem którego jest chociażby wydany w marcu 1971 roku protest song Power to the People. Już w tym czasie Lennon powoli pracował jednak nad swoim drugim pełnoprawnym wydawnictwem.

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Narodziny "Imagine"

Pierwsze sesje nagraniowe, od samego początku zorganizowane z zamysłem zarejestrowania materiału na kolejną płytę, odbyły się już na początku 1971 roku. Dość szybko okazało się, że niezwykle ważny udział będzie w nich miał jeden z Beatlesów - nie, nie Paul McCartney, a będący chwilę po kolosalnym sukcesie All Things Must Pass George Harrison.

Panowie odbyli wspólną sesję jammowania w Nowym Jorku i to w ich trakcie John zaprosił gitarzystę do współpracy, którą ten przyjął. Oficjalne nagrania rozpoczęły się na dobre w maju 1971 roku w Ascot Sound Studios, a w tym czasie John miał już gotowe utwory It's So Hard i I Don't Want to Be a Soldier, Mama, choć podczas prawidłowych sesji muzyk podjął decyzję o ponownym zarejestrowaniu drugiego z wymienionych. Dokładnie 27 maja zaś nagrana została kompozycja, która dała tytuł całemu wydawnictwu - i stała się flagową dla całej solowej twórczości Johna Lennona - Imagine. 

Po pobycie w Berkshire John i Yoko wraz ze współpracownikami przenieśli się do Nowego Jorku, gdzie kontynuowano nagrania - to tam właśnie zarejestrowano partie smyczkowe. To tu także do artystów dołączył współproducent nadchodzącego wydawnictwa, Phil Spector.

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Oficjalna premiera Imagine miała miejsce w Stanach Zjednoczonych dokładnie 9 września 1971 roku i miesiąc później w Wielkiej Brytanii, dopiero w tym czasie także ukazał się oficjalny singiel z albumu, na który wybrano utwór tytułowy. Płyta odniosła duży sukces tak krytyczny, jak i komercyjny - dotarła na szczyty listy przebojów tak w USA, jak i na Wyspach.

Dziś Imagine to wydawnictwo flagowe dla Lennona, często wskazywane jako jedne z najlepszych - o ile nie najlepsze - jakie wydał pod własnym nazwiskiem. Jakie skrywa ciekawostki? Sprawdź poniżej!

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