Ozzy Osbourne po raz ostatni. 5 ciekawostek o albumie "Patient Number 9" | Jak dziś rockuje?

W 2020 roku Ozzy Osbourne oficjalnie zakończył trwającą aż dziesięć lat przerwę wydawniczą. Muzyk powrócił w pięknym stylu ze świetnie przyjętym krążkiem Ordinary Man. Z wielu względów był on jak powiew świeżości w twórczości Ozza - szczery tekstowo, dopracowany muzycznie, a to dzięki połączeniu sił z młodym producentem Andrew Wattem.

Moment premiery płyty przypadł na czas pandemii COVID-19, w związku z czym nie mogła być ona promowana na trasie. W przeciągu kolejnych dwóch lat zaczęło się jednak okazywać, że z kondycją fizyczną "Księcia Ciemności" nie jest najlepiej, w związku z czym musi on przejść kolejny zabieg. Jeszcze nim do niego doszło Ozzy ogłosił premierę swojego kolejnego albumu.

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Ostatnia płyta Ozzy'ego Osbourne'a

Już zaledwie kilka dni po premierze Ordinary Man Osbourne ogłosił, że wraz z Wattem zaczynają prace nad kolejnym wydawnictwem. Premiera albumu, zatytułowanego Patient Number 9 ogłoszona została oficjalnie 22 czerwca, wraz z wydaniem singla tytułowego, w którym gościnnie na gitarze zagrał Jeff Beck.

Jak opisuje w swojej ostatniej autobiografii Ozzy, presja przed wydaniem następcy Ordinary Man była naprawdę duża. Watt kłócił się ostro z Sharon Osbourne, sam "Książę Ciemności" zaś bał się, że proponowane przez Watta muzyczne megagwiazdy, z Beckiem i Ericem Claptonem na czele, nie będą chciały z nim współpracować. Udało się to zorganizować, a szczególne były nagrania właśnie z legendarnym gitarzystą - gdy Ozzy obawiał się, że nie użyje on efektu 'wah-wah', na czym bardzo mu zależało. Na szczęście Clapton spełnił marzenia swojego kolegi po fachu.

Trzynasty studyjny album Ozzy'ego Osbourne'a, zatytułowany Patient Number 9, ukazał się 9 września 2022 roku. Choć sam zainteresowany obawiał się reakcji na krążek po świetnym przyjęciu poprzedniego, to okazało się, że jego obawy były nieuzasadnione. Płyta szybko stała się bardzo dużym sukcesem, tak krytycznym, jak i komercyjnym. Dotarła także do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów, co dało Ozzy'emu największe osiągnięcie w ojczyźnie w całej karierze.

Dziś Patient Number 9 wspominany jest jako ostatni album, wydany za życia "Księcia Ciemności". Co skrywa? Sprawdź w galerii: