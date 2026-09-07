Slayer świętuje 40-lecie Reign in Blood! Kultowy album został zagrany w całości na żywo

W 2024 roku, po pięcioletniej przerwie i ku zaskoczeniu wielu fanów, amerykańska formacja Slayer powróciła na scenę. Wydawało się, że grupa – po ogłoszeniu przejścia na koncertową emeryturę w 2019 – nigdy już więcej nie zagra. Muzycy jednak długo nie wytrzymali bez sceny.

Zespół gra jednak koncerty tylko okazjonalnie. 4 września 2026, w Mystic Lake Amphitheater w Shakopee, Slayer wystąpił po raz pierwszy w tym roku. I był to, bez dwóch zdań, wyjątkowy koncert. Grupa uczciła 40. rocznicę wydania swojego przełomowego albumu Reign In Blood. I wykonała go w całości na żywo.

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Wieczór został podzielony na dwie części. Zespół zaczął od przekrojowego zestawu swoich największych klasyków, a następnie przeszedł do odegrania materiału z Reign in Blood. Co istotne: większości z tych utworów grupa nie grała od ponad dekady.

Setlista prezentowała się następująco:

South Of Heaven Hate Worldwide Disciple Mandatory Suicide Repentless War Ensemble When The Stillness Comes Jihad Seasons In The Abyss Born Of Fire Dead Skin Mask Hell Awaits 213 Angel Of Death Piece By Piece Necrophobic Altar Of Sacrifice Jesus Saves Criminally Insane Reborn Epidemic Postmortem Raining Blood

Przypomnijmy, że krążek Reign in Blood ukazał się na rynku 7 października 1986. Był to prawdziwy przełom dla muzyków Slayera. Dziennikarze i fani byli zachwyceni trzecim studyjnym krążkiem grupy. Bez wątpienia Reign in Blood to jeden z najważniejszych albumów metalowych, który na przestrzeni lat znalazł się w niezliczonych ilościach zestawień mających za zadanie wskazać najlepsze krążki spod znaku cięższych brzmień.

Jeśli chodzi o koncerty, to Slayer na ten rok ma jeszcze zaplanowane koncerty w USA, Meksyku, Kolumbii, Chile, Argentynie i Brazylii.

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Gitarzysta Gary Holt został ostatnio zapytany, czy w 2027 również doczekamy się kolejnych występów. – Być może w przyszłym roku też gdzieś zagramy. Jestem zawsze dostępny. Poza tym, to zostawia mi większość wolnego czasu dla Exodusa, co jest dla mnie idealne. Bo to jest miejsce, w którym powinienem być – powiedział Holt w wywiadzie dla Metal Global.

Przypomnijmy, że muzyk zaczął grać ze Slayerem w 2011, wówczas jako gitarzysty koncertowy, który zastępował na scenie Jeffa Hannemanna. Po jego śmierci Holt na stałe dołączył do zespołu. Wziął on udział w nagrywaniu albumu Repentless z 2015.

Oto ciekawostki o albumie Reign in Blood: