Historia zespołu Dżem - dobrze ją znasz? Przekonaj się w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-07 8:46

Zespół Dżem uznawany jest za jeden z najważniejszych na polskiej scenie rockowej. Choć szczyt sławy formacji przypadł na lata 80. i początek lat 90., to jej legenda wciąż jest niezwykle żywa. Grupa nadal pozostaje aktywna, zwłaszcza koncertowo, a już w kwietniu w jej historii rozpoczął się nowy, szczególny rozdział. Czy dobrze znasz losy Dżemu? Rozwiąż nasz quiz!

Ryszard Riedel
Autor: Archiwum/ Archiwum prywatne

Choć uznaje się, że zespół Dżem powstał w 1973 roku, to proces jego kształtowania się i zmiany statusu z amatorskiego na profesjonalny trwał przez kolejne około sześć lat. Przełomem okazał się być rok 1979, kiedy to powstały pierwsze autorskie kompozycje grupy. Już rok później Dżem zakwalifikował się do I Przeglądu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie, na którym to udało mu się ostatecznie zająć trzecie miejsce. Choć w tym czasie skład zespołu nadal się kształtował, to zaczął on nagrywać, a co najważniejsze, bardzo dużo koncertować. Kolejny przełom w karierze formacji to rok 1985, kiedy to ukazał się jej pierwszy album koncertowy oraz pierwsza płyta studyjna. Cegła dziś cieszy się statusem wydawnictwa zupełnie kultowego, jednego z najważniejszych w historii polskiego rocka. Grupie udało się zyskać rozpoznawalność i uznanie, jednak ta wciąż napotykała na swojej drodze kolejne przeszkody, a największą z pewnością okazał się być narkotykowym nałóg wokalisty, Ryszarda Riedla. Ostatecznie Dżem nagrał w składzie z artystą tak kultowe pozycje, jak Zemsta Nietoperzy, Absolutely Live, Detox czy Autsajder, który okazał się być ostatnim, wydanym za życia Riedla. Uwielbiany wokalista zmarł 30 lipca 1994 roku w Chorzowie w wyniku niewydolności serca.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Co wiesz o zespole Dżem? Przekonaj się w naszym quizie!

Zespól pozostaje aktywny do dziś, nagrywa i koncertuje, a po śmierci Riedla rolę wokalisty pełnili w nim Jacek Dewódzki i Maciej Balcar. Na początku kwietnia b.r. natomiast nowym członkiem Dżemu został syn Riedla, Sebastian Riedel, a fani grupy już teraz mają okazję słuchać kompozycji, których współautorem był Rysiek, i które ten wykonywał, śpiewane głosem jego syna. To dobry czas, by sprawdzić swoją wiedzę o zespole. Jak dobrze znasz Dżem?

Przekonaj się o tym w quizie!

Dżem - co wiesz o legendzie polskiego rocka? Rozwiąż quiz o zespole
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