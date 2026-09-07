Utwory grupy Dżem to klasyki - znasz je? Dokończ w quizie teksty "Whisky" czy "List do M."!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-07 8:43

Zespół Dżem do dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny rockowej. Choć najważniejsze lata w karierze formacji przypadły na lata 80. i 90., to ta do dziś cieszy się ogromnym uznaniem. Grupa przez lata stworzyła wiele, dziś zupełnie nieśmiertelnych kompozycji - czy dobrze znasz ich teksty? Sprawdź się!

Ryszard Riedel, wokalista Dżemu
Autor: Instytut Pamięci Narodowej/Wikimedia/ Creative Commons Ryszard Riedel podczas koncertu w Gdańsku, 20-22 sierpnia 1981 roku

Ikona polskiego rocka

Zespół Dżem pojawił się na polskich scenach, początkowo jedynie lokalnych i to dość okazjonalnie, już w początkach lat 70. Kluczowy i przełomowy dla formacji okazał się być jednak początek kolejnej dekady, kiedy to zaczęła ona pojawiać się na festiwalach, m.in. w Jarocinie, koncertowała, aż w końcu w 1982 roku wydała ona swój debiutancki singiel. Utwory Paw / Whisky osiągnęły bardzo duży sukces, jednak na debiutancki album Dżemu przyszło czekać kolejne trzy lata. Płyta Cegła do dziś uważana jest za jedną z najbardziej kluczowych w historii rodzimego rocka. Choć w 1994 roku zmarł uwielbiany przez fanów wokalista zespołu, Ryszard Riedel, to ta zdecydowała się kontynuować działalność, co robi do dziś. Obecnie rolę wokalisty pełni w niej syn Ryśka, Sebastian Riedel.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Przez te wszystkie lata kariery zespołowi udało się nagrać niezliczoną ilość kompozycji, które natychmiastowo po wydaniu zaczęły cieszyć się wielkim uznaniem. Wpływ na to miał nie tylko charakterystyczny, blues-rockowy klimat, ale także niezwykle błyskotliwe i chwytające za serce i dusze teksty. Czy dobrze je znasz?

Sprawdź to w naszym quizie:

Czy dobrze znasz teksty piosenek zespołu Dżem? Quiz dla fanów kultowych utworów polskiego rocka
Pytanie 1 z 10
Jajo jakiego koloru znajdował podmiot liryczny w utworze "Paw"?

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