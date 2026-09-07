Utwory grupy Dżem to klasyki - znasz je? Dokończ w quizie teksty "Whisky" czy "List do M."!

Ikona polskiego rocka

Zespół Dżem pojawił się na polskich scenach, początkowo jedynie lokalnych i to dość okazjonalnie, już w początkach lat 70. Kluczowy i przełomowy dla formacji okazał się być jednak początek kolejnej dekady, kiedy to zaczęła ona pojawiać się na festiwalach, m.in. w Jarocinie, koncertowała, aż w końcu w 1982 roku wydała ona swój debiutancki singiel. Utwory Paw / Whisky osiągnęły bardzo duży sukces, jednak na debiutancki album Dżemu przyszło czekać kolejne trzy lata. Płyta Cegła do dziś uważana jest za jedną z najbardziej kluczowych w historii rodzimego rocka. Choć w 1994 roku zmarł uwielbiany przez fanów wokalista zespołu, Ryszard Riedel, to ta zdecydowała się kontynuować działalność, co robi do dziś. Obecnie rolę wokalisty pełni w niej syn Ryśka, Sebastian Riedel.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Przez te wszystkie lata kariery zespołowi udało się nagrać niezliczoną ilość kompozycji, które natychmiastowo po wydaniu zaczęły cieszyć się wielkim uznaniem. Wpływ na to miał nie tylko charakterystyczny, blues-rockowy klimat, ale także niezwykle błyskotliwe i chwytające za serce i dusze teksty. Czy dobrze je znasz?

Sprawdź to w naszym quizie:

Czy dobrze znasz teksty piosenek zespołu Dżem? Quiz dla fanów kultowych utworów polskiego rocka Pytanie 1 z 10 Jajo jakiego koloru znajdował podmiot liryczny w utworze "Paw"? Błękitne Złote Czerwone Następne pytanie