Liam i Noel Gallagher niespodziewanie pojawili się na festiwalu filmowym w Wenecji! Dokument o Oasis nagrodzono kilkuminutowymi owacjami na stojąco!

Już kilka miesięcy temu zapowiedziana została oficjalna premiera wyczekiwanego dokumentu o reaktywacji zespołu Oasis. Przypominamy, że do tej doszło pod koniec sierpnia 2024 roku, a rok później Liam i Noel Gallagherowie, już pogodzeni i świetnie się ze sobą dogadujący, wyruszyli w trasę koncertową. W 2025 rok Oasis zagrali 41 pokazów, po czym zeszli ze sceny i nie wrócili na nią w tym roku, wiele jednak wskazuje na to, że wydarzy się to w przyszłym, a rychłe ogłoszenie tego zbliża się wielkimi krokami.

Nim jednak to nastąpi przed nami światowa premiera produkcji, zatytułowanej Don't Look Back in Anger. Jest ona, zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym:

Film jest zapisem największego muzycznego wydarzenia 2025 roku - trasy Oasis Live ’25, jednego z najbardziej wyczekiwanych rockandrollowych comebacków naszych czasów. Twórcy filmu zaglądają z kamerą na próby, za kulisy koncertów i towarzyszą muzykom na scenie, ukazując emocje i doświadczenia zarówno zespołu, jak i jego fanów na całym świecie. Całość obrazu uzupełnia pierwszy od ponad 20 lat wspólny wywiad z Noelem i Liamem. Obok relacji z wyprzedanej światowej trasy koncertowej dokument pokazuje również ogromny emocjonalny wpływ tego niezwykłego kulturowego wydarzenia oraz to, jakie znaczenie muzyka Oasis ma dla słuchaczy i kolejnych pokoleń fanów na całym świecie.

Największe przeboje Oasis

Oasis na Festiwalu Filmowym w Wenecji!

Dokument wejdzie do kin na świecie, także w Polsce, już w piątek 11 września, jego oficjalna premiera miała jednak miejsce nieco wcześniej, w sobotę 5 września, na wciąż trwającym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Nieoczekiwanie na pokazie produkcji pojawiły się jej dwie główne gwiazdy, czyli Liam i Noel Gallagherowie!

Muzycy dotarli na wydarzenie łódką, a kolejno wzięli udział w oficjalnym pokazie. Ten doczekał się niezwykle ciepłego przyjęcia - zgotowano mu trwające aż 8 minut owacje na stojąco! Sami zainteresowani wydawali się być poruszeni i unosili ściskające się dłonie do góry. Choć Liam wydawał się chcieć dość szybko uciec z kina, to producent dokumentu, Steven Knight, przekonał go, aby jednak jeszcze na chwilę został.

Już po premierze filmu w rozmowie z "Daily Mail" Noel Gallagher nie szczędził ciepłych słów swojemu bratu. Użył wobec niego określenia uroczy, co, jak sam stwierdził, wciąż wydaje mu się być nieco zaskakujące. Jak wyznał, dawne urazy i niesnaski odeszły w niepamięć, a tym, co ich połączyło jest oczywiście muzyka.

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