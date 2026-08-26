Ukryte kamery w studiu nagraniowym! Twórcy dokumentu o Oasis zdradzają kulisy powstania produkcji

Premiera dokumentu o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w 2025 roku, zbliża się wielkimi krokami. Całość nosi tytuł Don’t Look Back In Anger, od jednego z najsłynniejszych utworów w dorobku tego brytyjskiego zespołu. Reżyserzy Dylan Southern oraz Will Lovelace, czyli duet stojący m.in. za filmem koncertowym Shut Up and Play the Hits sygnowanym przez formację LCD Soundsystem, postanowili podejść do braci Gallagherów w sposób niezwykle dyskretny, by uchwycić pełną autentyczność ich relacji.

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Jednym z najważniejszych punktów filmu jest pierwsze od 15 lat spotkanie braci w studiu muzycznym, które zostało uchwycone przez ukryty w pomieszczeniu system kamer. – Zrobiliśmy to tak, aby członkowie zespołu nigdy nie zobaczyli ani jednego człowieka z ekipy filmowej. Myślę, że Liam przez pierwszy tydzień w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że w pomieszczeniu w ogóle są jakiekolwiek kamery! – powiedział Dylan Southern w rozmowie z amerykańskim magazynem Billboard.

Warto wspomnieć, że dokument zawiera nie tylko ujęcia z samych koncertów na gigantycznych obiektach, ale także pierwszy wspólny wywiad Liama i Noela Gallagherów od ponad dwóch dekad.

– Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy ten film. Wierzę, że oddaje on ducha i emocje globalnego momentu kulturowego oraz oddaje sprawiedliwość dowcipowi i geniuszowi dwóch wyjątkowych osób. Chciałem opowiedzieć historię braci i zespołu, ale co równie ważne, historię fanów, których ta muzyka poruszyła, a czasem zmieniła na zawsze. To także opowieść o tym, jak muzyka i pisanie piosenek mogą jednoczyć pokolenia, kultury i kraje, a w czasach niechęci i podziałów – dać nam wszystkim powód do nadziei – powiedział Steven Knight, który przygotował scenariusz produkcji.

Film trafi do kin 11 września 2026. Później natomiast ma być dostępny na platformie Disney+.

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