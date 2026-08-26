Chelsea Wolfe wydaje nową płytę. Zaprosiła legendy z Pearl Jam i Nine Inch Nails

Chelsea Wolfe z nową płytą. Na krążku goście z Pearl Jam i Nine Inch Nails

Jedna z najbardziej wyjątkowych artystek na światowej scenie alternatywnej, Chelsea Wolfe, powraca z nowym materiałem. Jej dziewiąty album studyjny, zatytułowany „The Dark”, właśnie trafił do serwisów cyfrowych. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów – artystka ogłosiła trasę koncertową, w ramach której odwiedzi Polskę. Koncert odbędzie się już 3 grudnia w warszawskim klubie Progresja.

Premierze krążka towarzyszy mroczny teledysk do singla „Seethe”. Choć na razie płyty można posłuchać tylko w streamingu, fani nośników fizycznych już mogą zamawiać swoje egzemplarze na CD i winylu. Ich premiera zaplanowana jest na 18 września.

Tomasz Skaya Skuza | Człowiek z metalu FB 1

Mroczny las i osobiste zaklęcia

Nowy album to podróż w głąb mroku, pełna symboliki i tajemnic. Jak zdradziła sama Chelsea Wolfe, inspiracją była idea wejścia do lasu w jego najciemniejszym punkcie i skonfrontowania się z własnymi lękami. Artystka chciała stać się tym, czego się boi, aby poczuć się odważniej.

Prace nad materiałem rozpoczęła ze współautorką Jennifer Decilveo oraz wieloletnim współpracownikiem Benem Chisholmem. Tym razem świadomie zrezygnowała z nakładania kolejnych warstw brzmieniowych, by zrobić więcej miejsca na kompozycje, które mają być najlepszymi w jej dotychczasowej karierze. Każdy z dziesięciu misternie skonstruowanych utworów jest opisywany jako osobne zaklęcie, które ma wstrząsać słuchaczem do głębi.

Imponująca lista gości na płycie Chelsea Wolfe

Na nowym albumie Chelsea Wolfe nie brakuje wielkich nazwisk ze świata rocka. Artystka zaprosiła do współpracy prawdziwe legendy. Wśród gości znaleźli się między innymi Robin Finck i Justin Meldal-Johnsen (Nine Inch Nails), Matt Chamberlain (Pearl Jam), Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age) oraz Stella Mozgawa (Warpaint).

Fani kupili… i nie wiedzieli co. Tajemnicza akcja artystki

Wydanie płyty to tylko część większego planu. Na początku lata Chelsea Wolfe została twarzą kolekcji pięciu wyjątkowych perfum GHOSTS marki Heretic, a także zaskoczyła fanów nietypową akcją. Artystka uruchomiła za pośrednictwem swojego newslettera tajną przedsprzedaż. Efekt? Wszystkie produkty wyprzedały się w niecałe 30 minut, a fani, którzy zdążyli złożyć zamówienie, dopiero wkrótce dowiedzą się, co dokładnie kupili.

To dowód na niezwykłą więź, jaką wokalistka ma ze swoimi słuchaczami. Aby nie przegapić kolejnych podobnych akcji, można zapisać się na listę mailingową na jej oficjalnej stronie internetowej.

Chelsea Wolfe w Polsce. Koncert już w grudniu

Najważniejszą informacją dla polskich fanów jest jednak zapowiedź koncertu. Chelsea Wolfe wystąpi 3 grudnia 2026 roku w warszawskim klubie Progresja. Będzie to jeden z 44 przystanków na jej ogromnej trasie koncertowej po USA i Europie. Podczas europejskiej części trasy artystce towarzyszyć będzie A.A. Williams.

Jej muzykę słyszeliśmy w „Grze o tron”

Chelsea Wolfe od lat udowadnia, że nie daje się zamknąć w żadnych ramach. Swobodnie porusza się między doom metalem, folkiem, industrialem a nastrojowymi balladami. Jej niezwykły talent docenili nie tylko fani, ale i twórcy popkultury. Muzyka artystki pojawiła się w kultowym serialu HBO „Gra o tron”, a wspólnie z Tylerem Batesem stworzyła ścieżkę dźwiękową do głośnego horroru „X” studia A24.

Wokalistka ma na koncie współprace z takimi artystami jak Chino Moreno z Deftones, Xiu Xiu czy Converge, a w ubiegłym roku zwróciła na siebie uwagę podczas pokazu Ann Demeulemeester w trakcie Paris Fashion Week. Nowy album i trasa koncertowa otwierają kolejny rozdział w jej fascynującej karierze.