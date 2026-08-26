Tuomas Holopainen szczerze o przyszłości Nightwish. "Chcę nagrać kolejną płytę i to się na pewno wydarzy"

We wrześniu 2024 roku ukazał się dziesiąty studyjny album Nightwish. Muzycy jednak nie promowali Yesterwynde na koncertach. – Powody tej decyzji są osobiste, ale wszyscy zgadzamy się z tym, że to kluczowe dla odświeżenia pomysłowości i przyszłości zespołu – napisali członkowie Nightwish w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Grupa nie zagrała więc koncertu od... czerwca 2023. – Brałem udział w podjęciu tej decyzji, wszyscy ją podjęliśmy. Nikt nas do tego nie zmuszał, ale dość wcześnie, jeszcze zanim nastała pandemia, zdaliśmy sobie sprawę, że grozi nam wypalenie z powodu zbyt dużej ilości pracy – dodał z kolei multiinstrumentalista Troy Donockley w wywiadzie dla Rock Hard Greece.

Od wydania wspomnianej płyty w obozie Nightwish nastała cisza. Co więc dalej z zespołem? Ostatnio wokalistka Floor Jansen została zapytana przez Sonic Seducer, czy muzycy mają jakieś plany w niedalekiej przyszłości. – Nie, nie ma żadnych planów. Czasowo zawiesiliśmy działalność Nightwish. Nie rozmawialiśmy o tym, kiedy coś zrobimy – odparła wprost. Fani mogli poczuć zaniepokojenie. Tuomas Holopainen, założyciel, klawiszowiec i główny kompozytor, postanowił jednak wszystkich uspokoić.

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Czuję większą dawkę inspiracji niż kiedykolwiek wcześniej. Dowodem na to jest fakt, że mam już gotowych sześć nowych utworów dla Nightwish. Za każdym razem, gdy siadam przed klawiszami, myślę sobie: "O tak, to jest świetne! Tylko poczekajcie, aż wszyscy to usłyszą". To niesamowicie ekscytujące uderzenie energii – powiedział muzyk w rozmowie dla zachodniego Metal Hammera.

Holopainen ujawnił również, że formacja ma już poczynione pierwsze "rezerwacje na przyszły rok", co wyraźnie sugeruje zabukowany czas w studiu nagraniowym. A co z koncertami? – Przyszły rok to zbyt wcześnie na powrót w trasę. Kolejny rok? Całkiem możliwe. Zanim zagramy jakiekolwiek koncerty, chcę nagrać kolejną płytę i to się na pewno wydarzy – podsumował muzyk Nightwish.

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