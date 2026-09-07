Dave Grohl pojawi się na nowym albumie Queens of the Stone Age

Amerykańska formacja Queens of the Stone Age, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Josha Homme'a, nie zwalnia tempa. 30 października 2026 roku, nakładem wytwórni Matador, ukaże się nowy album grupy. Na płycie zatytułowanej Perfecth znajdzie się 9 premierowych kompozycji. W tym Run Away From the Mob. Ten utwór dość długo czekał na swoją kolej. Co ciekawe: Homme zdradził, w jednym z wywiadów, że usłyszymy w nim partie perkusyjne zarejestrowane przez... Dave'a Grohla z Foo Fighters.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Przypomnijmy, że muzyk bębnił w Queens of the Stone Age na albumie Songs for the Deaf z 2002, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. No One Knows czy Go With the Flow. Współpraca, która miała być tylko krótkim zastępstwem w studio, przedłużyła się także na trasę koncertową promującą Songs....

Później Grohl wsparł także Homme'a i spółkę przy okazji płyty ...Like Clockwork (2013). Nagrał on wówczas ścieżki perkusyjne do pięciu utworów. Po ponad dekadzie przerwy lidera Foo Fighters znów usłyszymy na wydawnictwie sygnowanym przez QOTSA. Potwierdził to Homme na antenie BBC Radio 6 Music.

Niektóre z tych piosenek są starsze, a inne rodzą się w danej chwili… Jest utwór "Run Away From the Mob", który mam od jakichś 20 lat. Muzyka została nagrana wcześniej – za bębnami siedzi Dave Grohl. Tak więc powstało to podczas sesji do "...Like Clockwork" – powiedział Homme.

A dlaczego wspomniany numer musiał przeleżeć w szufladzie tak długo? – Nie miałem wówczas odpowiednich kwalifikacji, by dokończyć ten utwór. Brakowało mi umiejętności i zręczności, żeby go sfinalizować. W końcu poczułem, że rozumiem, czego ten utwór ode mnie wymaga. To wspaniałe uczucie móc wreszcie wypuścić coś takiego w świat ze świadomością: "Uff, nie zawiodłem tego kawałka" – odpowiedział wprost frontman Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age. Oto najważniejsze informacje o nadchodzącej płycie

Materiał na album Perfecth zarejestrowano podczas sesji nagraniowych w Nowym Orleanie oraz Los Angeles. Sam tytuł całości to celowe i prześmiewcze przekręcenie słowa "perfect" (ang. idealny), wymyślone przez samego lidera formacji.

– Nic na tym świecie nie jest idealne, ale wszystko wydaje się być "perfecth" – wyjaśnił Homme, cytowany w informacji prasowej. – Ten tytuł brzmi zabawnie, kiedy jesteś w grupie, ale przestaje być taki śmieszny, gdy zostajesz całkiem sam.

Tak prezentuje się natomiast tracklista albumu:

It’s Only Love Insignificant Other Where The Goth Girls At? Mono From The Cliff Sunday Easy Street Phantom Limb Run Away From The Mob

Grupa udostępniła już w sieci dwa utwory z Perfecth: Insignificant Other oraz Easy Street.

Oto ciekawostki o albumie Songs for the Deaf od Queens of the Stone Age: