Świat i fani świętowali 80. urodziny Freddiego Mercury'ego! Na słynnym przyjęciu w Montreux pojawiła się siostra wokalisty - zobacz zdjęcia!

Freddie Mercury uznawany jest po dziś dzień za jednego z największych, najbardziej charyzmatycznych, wpływowych i cieszących się wielką sympatią słuchaczy i słuchaczek wokalistów i frontmanów wszech czasów. Pojawił się w muzycznym świecie w 1970 roku, gdy dołączył do grupy znanej od 1968 roku jako Smile, a która niemal od razu, gdy stał się jej częścią, zmieniła nazwę na Queen. Formacja na dobre zaczęła podbój muzycznego świata w 1975 roku, gdy światło dzienne ujrzał utwór Bohemian Rhapsody, a kolejno album A Night at the Opera. Queen szybko stali się jednym z największych zespołów swoich czasów, dziedzictwo formacji trwa po dziś dzień - choć Freddie Mercury nie żyje od 35 lat, a jej działalność jest obecnie znacząco ograniczona.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

2026 to szczególny rok dla fanów i fanek Freddiego. W listopadzie nie tylko minie właśnie równo 35 lat od jego śmierci w wieku zaledwie 45 lat, ale dopiero co, 5 września, jego wielbiciele i wielbicielki uczcili jego pamięć z okazji rocznicy przypadającej na ten dzień jego 80. urodzin.

Już kilka miesięcy temu poinformowano oficjalnie, że zgodnie z tradycją na urodziny Mercury'ego w Montreux, gdzie znajduje się jego słynna rzeźba, zostanie zorganizowana wielka urodzinowa feta. To właśnie dlatego 5 września w Szwajcarii pojawiły się imponujące tłumy fanów i fanek artysty, którzy, również tradycyjnie, ubrani w wymyślne stroje i z obowiązkowymi wąsami, ustroili jego pomnik. Wszystko to działo się w ramach organizowanych już od 200 roku "Freddie Days", w trakcie których w wyjątkowy sposób czczona jest pamięć i dziedzictwo legendarnego wokalisty Queen.

Siostra Freddiego Mercury'ego zdmuchnęła świeczki na torcie z okazji 80. urodzin swojego brata!

W tym roku w Montreux pojawiła się wyjątkowa osoba. Mowa o siostrze Freddiego Mercury'ego! Kashmira Bulsara miała szczególne zadanie, mianowicie, wraz ze swoim synem, zdmuchnęła świeczki z urodzinowego tortu, a kolejno pokroiła ciasto.

Zobacz zdjęcia z tegorocznych Freddie Days!