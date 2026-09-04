IMPONUJĄCY mural Freddiego Mercury'ego na Wembley! Powstał z okazji wyjątkowej rocznicy

Ten rok jest z wielu względów ważny dla wszystkich fanów i fanek Freddiego Mercury'ego. To właśnie w listopadzie 2026 minie dokładnie 35 lat od zdecydowanie przedwczesnej śmierci legendarnego artysty. Także i w tym roku, jednak wcześniej, dokładnie 5 września, wszyscy wielbiciele i wielbicielki Freddiego będą świętować 80. rocznicę jego urodzin.

Przypominamy, że Freddie Mercury urodził się jako Farrokh Bulsara 5 września 1946 roku w Stone Town na Zanzibarze. Tradycyjnie, jak co roku, właśnie tego dnia z okazji urodzin frontmana Queen w Montreux zorganizowane zostanie uroczyste przyjęcie. Zostanie ono połączone z akcją charytatywną zyski z której trafiają do fundacji Mercury Phoenix Trust. W tym roku urodziny odbywają się pod hasłem 'The Great Prentender’s Gala' i ogłoszone zostały jako 'rock and rollowa gala', na której planowane jest oddanie hołdu tej nieco bardziej eleganckiej odsłonie artysty. Na gali obowiązywać będzie strój 'elegancki i formalny', a organizatorzy zachęcają do ubrania smokingów, sukienek, krawatów - a nawet monokli masek!

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Freddie Mercury wrócił na Wembley!

Z okazji 80. rocznicy urodzin artysty swój własny hołd postanowiło mu oddać słynne londyńskie Wembley! Tym razem mamy do czynienia z graficznym uhonorowaniem Freddiego. To właśnie dla niego artysta Frank Styles stworzył instalację nazwaną "I’m Mr. Mercury", która znajduje się na schodach tzw. "Spanish Steps" słynnego Wembley Park! Miejsce to z wielu względów kojarzy się z muzykiem, co podkreślają sami pomysłodawcy projektu, przypominając słynny występ na Live Aid z 1985 roku i dwa wyprzedane koncerty, które Queen zagrali na Wembley rok później.

W jego centrum znajduje się portret wokalisty, a otaczają go kojarzące się z nim symbole: karpie koi, które oddają miłość Freddiego do Japonii oraz wróżki, symbolizujące jego znak zodiaku, czyli Pannę, a które on sam dodał do zaprojektowanego przez siebie logo Queen. To jednak nie wszystko! Na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty tekstów piosenek autorstwa Freddiego oraz jego słynne cytaty. Instalację można zobaczyć w pełni, gdy stanie się na wyznaczonym przez twórców miejscu. Mural można podziwiać za darmo przez całą dobę, będzie on obecny na Wembley do końca grudnia.

Zobacz zdjęcia dzieła poniżej:

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